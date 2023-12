Découvrez l’Agence Luxar derrière les décors de Batman Escape !

Si vous êtes passés au Batman Escape, vous avez pu remarquer l’incroyable immersion dans les décors de Gotham. C’est le résultat de mois de conception par une agence ; l’Agence Luxar. Rencontre avec Denis Gagnepain, son gérant.

Batman Escape est leur dernière création. Cette expérience immersive qui a ouvert ses portes cet automne à Paris Porte de la Villette doit son succès à des décors dantesques sortis tout droit de l’esprit créatif de l’Agence Luxar, créée en 2017 par Denis Gagnepain. C’est en 2016, après avoir découvert les escapes games, qu’il décide de créer le sien. Fort d’une expérience de 20 ans dans le décor pour l’industrie du luxe (Hermès, Lanvin, Kenzo, L’Oréal…) avec sa société Artigo, Denis Gagnepain va alors allier l’utile à l’agréable.

« J’ai alors ouvert l’Agence Luxar et séparer mon activité, le luxe pour Artigo, et les expositions, les tournages, les projets ludiques ou artistiques sur l’Agence Luxar. » précise-t-il. « Mon premier projet avec l’Agence Luxar a été la création de mon escape Game , Artimius, au 161 rue des Pyrénées. Le premier escape game en France a avoir un concept immersif complet, intégrant l’accueil, les game masters et les salles » ajoute Denis.

Suite à ça, le marché s’ouvre à lui. Les créateurs de lieux d’escape game se sont tournés vers Luxar pour devenir, petit à petit, une référence de qualité.



Les créations de l’Agence Luxar peuvent être vues dans les salles comme Unleash, Deep inside, Pandore, Batman, Majestic, pour les salles parisiennes, mais aussi L’Antre a Nantes, Le Tour du Monde en 80 minutes à Metz, ou L’Offrenda à Lyon.



Comment se passe la mise en chantier d’un projet ? Luxar ne démarche pas, ce sont les clients qui, d’info en info, arrive vers l’agence.

Comment se passe la gestion des licences à exploiter ? Denis Gagnepain explique qu’il n’y a pas « de total liberté« . Concernant Batman Escape, « certains éléments sont très contrôlés (graphisme, personnages, …) d’autres beaucoup moins (matiérage, construction, …) » précise Denis. « En général il y a une consultation, plutôt rapide, de quelques semaines pour faire le choix des prestataires : émission de devis, rendez vous, négociation, puis l’élaboration du cahier des charges. Ensuite, il faut attendre le déblocage des fonds, avant de commencer » nous précise le directeur de l’agence Luxar.

Découvrez la construction du sidecar visible dans Batman Escape.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agence Luxar (@agenceluxar)





Sur un projet comme Batman Escape, le projet a pris deux ans avec un an pour la direction artistique et un an pour la fabrication, ce qui est loin des autres plannings de conception des autres projets puisque Luxar tourne plutôt autour d’un ou deux mois sur la DA et entre 4 et 6 mois pour la production.

Retrouvez tout l’univers de Gotham dans Batman Escape.

Merci à Denis Gagnepain pour cet entretien. Tout l’univers des créations de l’agence Luxar est disponible sur leur site officiel.