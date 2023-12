CONCOURS : gagnez un des 2 combos DVD / BR de DOUCE NUIT, SANGLANTE NUIT

Découvrez le Père Noël comme vous ne l’avez jamais vu !

Billy et Ricky ont assisté enfants au meurtre de leurs parents par un criminel en cavale déguisé en Père Noël. Devenu adulte, Billy doit un jour revêtir un costume de Père Noël. Les traumatismes du passé ressurgissent alors soudainement… Attention, on ne touche pas impunément au mythe du Père Noël !

Sorti au cinéma aux Etats-Unis le même jour que Les Griffes de la Nuit, DOUCE NUIT SANGLANTE NUIT démarre fort au box-office, générant plus d’argent que son concurrent sur sa première semaine d’exploitation… mais voit sa carrière stoppée nette lorsqu’il se retrouve déprogrammé sous la pression d’associations de parents d’élèves ! Le film fit en effet un énorme scandale à l’époque, accusé par l’Amérique conservatrice de dévoyer l’image du Père Noël.

Si DOUCE NUIT SANGLANTE NUIT s’inscrit dans la longue liste de films produits lors l’âge d’or du slasher aux USA, il possède une touche d’originalité qui le place à part : le film montre en effet le point de vue du tueur et non celui des victimes, expliquant les faits qui conduisent le « héros » à devenir un psychopathe. Le Père Noël ayant plus d’un tour dans sa hotte, les meurtres du film s’avèrent imaginatifs, et bien orchestrés. Entre décapitation sur une luge, étouffement à la guirlande électrique, ou empalement sur des cornes de cerf, DOUCE NUIT SANGLANTE NUIT offre un spectacle rythmé et un vrai plaisir coupable ! Côté casting, on note la présence de Linnea Quigley, qui allait ensuite jouer dans Le Retour des morts vivants et gagner son statut de Scream Queen.