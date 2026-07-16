Buffy et Angel reviennent en comics cet été

Après la décision de ne pas produire le retour de Buffy en série par Hulu, les fans ne peuvent que se consoler avec le retour de Buffy et Angel en comics.



Buffy en comics, c’est une longue histoire d’amour. Elle a connu, dès sa seconde année d’existence, une édition comics qui a perduré pendant près de 20 ans !

Publiée par Dark Horse Comics de 1998 à 2018, puis par Boom! Studios à partir de 2019, la série a pu perdurer avec des histories saluées par les fans.



A ce titre, beaucoup pensaient que le reboot / revival devait respecter le lore comics, considéré comme canon !

Arrêtée en 2023, Buffy revient déjà chez Dynamite Comics.





Signée par la scénariste primée aux Eisner Awards, Kelly Thompson (Absolute Wonder Woman) et mis en dessin par Stephen Byrne (Wonder Twins), cette édition crée un tout nouveau méchant pour la blonde chasseuse : Léviathan !

Il semblerait que l’histoire reprenne le canon original se situant vers les saisons 3 ou 4 avec toute la team réunie.

Le premier numéro sera disponible le 22 juillet dans toutes les bonnes boutiques de comics de France ! Il sera suivi du premier numéro… d’Angel écrit par Kelly Thompson et dessiné par Giulia Giacomino (Lilo & Stitch).

Personnellement, ça me rappelle le premier numéro du comics en France qui était arrivé en juin 1999 alors que la série avait explosé. L’ambiance estival, le fait de découvrir du Buffy inédit et dessiné, c’était quelque chose !