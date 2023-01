Complètement Lycée : une série québécoise qui parodie les teen shows

Le Quebec n’est pas avare en humour et avec Complètement Lycée, on a une parodie de teen shows bien délirante.

Complètement Lycée était d’abord une websérie basée sur une idée de Pierre-Yves Roy-Desmarais et Rosalie Vaillancourt, deux humoristes québécois. Réalisée par Alec Pronovost et écrite par Charles-Alex Durand, Sandrine Viger-Beaulieu et Alec Pronovost, tous déjà collaborateurs des deux humoristes, la websérie détourne les codes et les clichés des séries ado américaine pour en faire une comédie plutôt fraîche sur la vie de lycéens du lycée

Nouvellement arrivée au lycée de New Garden Hills Valley en banlieue de Chicago, Allison veut faire bonne impression auprès de ses collègues de classe. Elle se présente donc pour devenir présidente du lycée. Ashley et son amoureux Brian, qui sont respectivement la starlette de l’école et le quart-arrière de l’équipe de football, lui rendront la vie difficile.

Les huit épisodes sont disponibles sur la plateforme Noovo.ca depuis décembre 2021. La websérie est devenue vraie série avec 10 épisodes prenant quasiment pas en compte les événements de la websérie. Rassurez-vous, ça fait presque partie du show puisque les scénaristes et les personnages sont conscients de ces oublis.

La série se suit non sans plaisir. Les punchlines sont légion et les personnages tous attachiants offrent une belle galerie de têtes à claques. a mort, le sexe, l’émotion, Complètement Lycée utilise quasiment toute la palette offerte par les teen shows pour s’en moquer. Et au-delà du pastiche, il reste tout de même des intrigues façon plaisir coupable qui se suivent avec suffisament d’intérêt pour que la série ne soit pas vaine.

On regrettera juste que le ton est un peu épuisant à la longue. De plaisir conscient, on en devient à se demander si la série n’est pas un plaisir coupable. On rit, certes, mais on y voit une mécanique qui tient la longueur avec difficulté. On comprend vite qu’à force de se tenir à ses propres intrigues, la série peine à y trouver une inspiration.

Il faut saluer la prestation habitée de tout le casting. Entre le benêt sportif, la fille populaire, l’héroïne ingénue, le père très « soapesque », la galerie est suffisament variée pour qu’on rit de tous les personnages. Rosalie Vaillancourt (Allison) a d’ailleurs remporté le Prix Dior de la Révélation pour son rôle au festival international CANNESERIES en 2022. La série multiplie les récompenses d’ailleurs.

La particularité de Complètement Lycée est qu’elle a été tournée en anglais pour être spécifiquement redoublée en français (ou plutôt en québécois) en accentuant encore plus le ton. Cela donne une série qui multiplie les couches pour arriver à un objet étrange et fascinant, drôle, frais et suffisament attachant pour qu’on y revienne comme une gourmandise.