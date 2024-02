Tout sauf toi : banalité rafraichissante

La comédie de cet hiver est sans nul doute Anyone but you / Tout sauf toi, avec Sydney Sweeney.



Les comédies romantiques reviennent-elles à la mode ? On aime le genre, et on excuse les films qui ne renouvellent pas le format. Tout sauf toi essaye une nouvelle technique.

Rom Com devient Sex Com ?

Vous souvenez-vous de la dernière comédie un peu coquine vue au cinéma ? Oui, il n’y en a plus beaucoup. Depuis que Cameron Diaz a arrêté les frais avec Sex Tape en 2014, ou encore qu’Alexandra Daddario a tenté l’aventure dans Escale à trois (The Layover) en 2017, MeToo a pris le relais et a réduit considérablement les films où la femme était objectifiée pour faire rire. Curieusement, on semble revenir doucement vers une affirmation encore plus forte du corps dans la comédie depuis que Jennifer Lawrence s’est battue toute nue dans Le Challenge (No Hard Feelings) en 2023.



Sydney Sweeney est un des nouveaux sex-symbols si l’expression peut se permettre d’être dite. Très sexy dans la série Euphoria, elle assume totalement ses rôles « hot », jusque dans le clip des Rolling Stones. Elle l’affirme elle-même suite aux réactions d’une tranche du public (et de Damon Albaarn, du groupe Blur!). On la pensait « femme objet » dans le clip et elle répond tout simplement : j’ai amené moi-même les vêtements pour ce clip et je me suis sentie très « hot » ». Elle assume donc ses courbes (The Voyeurs sur Prime le confirme) et elle assume son aura.

Rom Com classique

Anyone But You est réalisé par Will Gluck. Vous ne le connaissez pas et pourtant il a réalisé l’un des teen movies les plus aimés Easy Girl (Easy A) avec Emma Stone en 2010. S’il s’est perdu après Sexe entre amis en réalisant Pierre Lapin 1 et 2, il revient à la comédie avec Tout Sauf Toi.



Il réunit Glen Powell (Top Gun : Maverick) et Sydney Sweeney pour une comédie romantique somme toute assez basique. Nous avons le classique jeu de chien et chat, le rapprochement, le conflit et le rétablissement final.



Bea et Ben se retrouvent lors du mariage d’un de leur proche commun. Le problème est que Bea a quitté sa chambre le lendemain de la nuit de leur rencontre. Ils vont devoir faire semblant d’être en couple pour le bon déroulé du séjour.

Tout sauf toi base son récit sur Beaucoup de bruit pour rien, la pièce de William Shakespeare. On y retrouve les deux mêmes personnages, Béatrice et Bénédict, et le désir de les mettre ensemble.





Toutes ces explications plus haut dans l’article sont nécessaires pour bien appréhender le film. En effet, rares sont les comédies romantiques où l’humour est davantage visuel que porté par le dialogue ou les situations. Ici, Sweeney et Powell se donnent à cœur – et à corps – joie dans la comédie visuelle. On le voit dans la bande-annonce, tout est fait pour produire du gag en utilisant des situations physiques. Cela donne du rythme et une certaine fraicheur au film. On aime quand l’acteur se mouille et, ici, c’est le cas. Powell et Sweeney sont très à l’aise avec ça, idem pour certains rôles secondaires.

Rom Com qui fait le buzz

Comme dit également plus haut, le déroulé extrêmement basique du film empêche Tout sauf toi d’être une franche réussite. Son succès aux USA est donc sûrement explicable par le ton plus frivole et une tendance TikTok qui parasite – pour le bien – le film. Il semblerait qu’il faut se filmer sortant du film chantant la musique de Natasha Bedingfield, Unwritten.

Comme dans « l’ancien temps », les musiques de film ou les chansons réutilisées sont là, comme des gimmicks, pour donner un petit côté sympathique et enjoué au produit final. Effectivement, on s’amuse de ça et les réseaux sociaux (et ses utilisateurs) aussi.

Si la chanson n’apporte pas grand chose au film dans son histoire, elle est le point d’orgue du générique de fin. Rien de plus pour que, rapidement, les réseaux sociaux s’emparent de ça.

Sydney Sweeney pourrait devenir la nouvelle Cameron Diaz si elle continue les comédies. Les actrices de comédie manquent au cinéma depuis que Rebel Wilson a tué le principe. Sweeney et Powell forment un duo très solaire, ce qui rend assurément service au film.