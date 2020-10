Top 5 des meilleurs films de casino sur Netflix 2020

Les films sont une partie importante de notre culture et ils influencent souvent l’opinion publique. Depuis les débuts de la cinématographie, les films de casino et de style de vie des joueurs ont été la quintessence de l’industrie. Beaucoup d’entre eux sont en fait une représentation précise de tout ce qui se passe dans le monde du jeu, comme le frisson, le désespoir, ayant toujours le sentiment que le prochain pari va vous rapporter le jackpot, etc.

Avant qu’Hollywood ne commence à créer les meilleurs films liés aux casinos, il y avait une idée fausse générale selon laquelle le jeu est une activité de loisir créée spécialement pour les riches. Avec la montée en popularité de ce genre, de nombreuses personnes ont complètement changé leur mentalité envers le jeu avec les jeux de casino. L’un des plus récents est Monte Cryptos Casino. Voici notre liste de 5 films brillants sur Netflix, qui présentent différents aspects du pari sur tout.

1. Ocean’s 11 – L’un des meilleurs films de casino sur Netflix

Le blockbuster de 2001 Ocean’s 11 est sans aucun doute l’un des meilleurs films sur le thème du casino que vous puissiez trouver sur Netflix. Le film est un remake du classique des années 1960 du même nom. Il possède une distribution stellaire, on y retrouve George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andi Garcia, Bernie Mac et Don Cheadle. Réalisé par Stephen Soderbergh, le film s’est rapidement révélé être l’un de ses chefs-d’œuvre en devenant le cinquième film le plus rentable de 2001 avec 450 millions de dollars. Le film de braquage a une intrigue plutôt sérieuse avec des fondements comiques, ce qui le rend particulièrement agréable pour le public. En effet, Danny Ocean toute juste sorti de prison et enfreint rapidement sa libération conditionnelle en rassemblant un groupe de spécialistes du crime pour cambrioler trois casinos de Las Vegas, appartenant à son rival Terry Benedict. Le script détaillé de Ted Griffith est soigneusement écrit et rend chaque personnage. En outre ’Ocean’s 11 est un film policier atypique. Vous y trouverez le style typique de Soderbergh – glamour, élégance et divertissement hollywoodiens. Ainsi, plongez-vous dans un monde de glamour sans fin de casino de Las Vegas, Ocean’s 11 est sans aucun doute le film qu’il vous faut. Découvrez sa bande-annonce et profitez-en sur Netflix. Bien qu’on ne puisse pas vous offrir « l’amusement » de voler un casino, nous pouvons au moins vous montrer nos choix de casino en ligne avec de l’argent réel qui pourraient attirer votre attention. Après tout, tout le monde peut se sentir un peu agité après les performances de Brad Pitt et George Clooney et il n’y a rien de mal à tenter sa chance, même si le Belaggio est trop loin.

2. James Bond: Casino Royale

Sans aucun doute le meilleur du passage de Daniel Craig en tant que James Bond, Casino Royale 2006 a redéfini la franchise. Basé sur le premier livre de Ian Fleming dans la série Bond, Casino Royale est le plus mémorable pour son jeu de poker tendu à enjeux élevés entre Bond et le méchant sinistre joué par Mads Mikkelsen. Il y a de nombreux incontournables du film, y compris des scènes de poursuite, d’action, des voitures élégantes, des gadgets intelligents et énigmatiques et de belles femmes. Même ceux qui n’ont jamais été fans des sorties de l’agent 007 dans les incarnations précédentes devraient pouvoir trouver quelque chose d’unique dans la version du réalisateur American Beauty Sam Mendes. Les critiques et le public ont salué l’histoire d’un agent novice Bond qui tente de mettre en faillite le banquier privé des terroristes du monde et au passage tombe follement amoureux, ce qui, comme beaucoup le savent, n’est pas vraiment le style de Bond. Pour ceux qui veulent plus de Casino Royale, vous voudrez peut-être regarder la version de 1967 avec David Niven, Peter Sellers et Orson Welles. Bien qu’il s’agisse davantage d’une comédie, il comprend un jeu de baccarat convaincant que tout fan de casino appréciera. Alors, que les films d’action ou de comédie soient votre genre, dirigez-vous maintenant vers Netflix France pour regarder l’un ou l’autre.

3. Croupier (1998)

Clive Owen a été une présence si familière et quelque peu décevante dans les films au cours des deux dernières décennies qu’il est maintenant difficile de se souvenir de ses plus grands chefs-d’œuvre. On vous propose un petit retour en arrière avec Le Croupier. Le film dépeint Jack, un romancier en herbe en quête d’argent, qui découvre le monde des jeux de casino. Le film explore l’anxiété et la tristesse paralysante de ceux qui ont jeté leur vie (et leur argent) sur les tables. Si les complications de l’intrigue ne sont pas toujours satisfaisantes, la reconstitution vivante du film de la vie de casino miteuse est tout à fait enivrante. Et, Owen est magnétique.

4. Las Vegas 21

On ne va pas se mentir, c’est l’un de nos films de casino préférés! Il raconte l’histoire d’un étudiant, qui s’implique aux côtés de son professeur et de quelques autres étudiants dans une équipe de comptage de cartes de blackjack. Ils commencent petit au début et, bien sûr, vont à Vegas une fois qu’ils sont « prêts » à ramasser gagner gros. D’après nos recherches, le film repose sur l’histoire vraie de la très célèbre équipe de blackjack du MIT. Cette histoire est ici, parfaitement représentée, avec beaucoup d’humour en cours de route.

5. Casino (1995)

«À Vegas, tout le monde doit regarder tout le monde». En 1973, Robert De Niro jouait la tête brûlée dangereuse et imprévisible face au gangster sensé de Harvey Keitel dans Mean Streets. Quelques décennies plus tard dans Casino, il est Ace, un gangster qui dirige un casino assailli qui essaie de faire les choses «de la bonne manière », seulement pour être sapé par son copain brûlant (Joe Pesci) et une femme ambitieuse (Sharon Stone) en qui il ne devrait pas faire confiance. Vous voulez comprendre les rouages du jeu à Vegas ? Le drame complexe de Martin Scorsese est pour vous. Comme il l’a fait précédemment avec GoodFellas, Scorsese comprend comment l’entreprise américaine fonctionne dans le monde criminel et aussi comment les individus sont piétinés en cours de route.

Bonus : TOP 3 des films sur les Casinos disponibles sur Netflix à regarder partout dans le monde avec VPN

Vous souhaitez regarder un film sur les Casinos non disponible chez Netflix France ? Nous vous proposons des films hors-pair que vous pourrez facilement regarder partout dans le monde grâce à un VPN.