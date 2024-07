Sisu : de l’or et du sang, un chercheur d’or contre les Nazis !

Du sang, des tripes, de l’or, des Nazis, c’est le programme de Sisu, film finlandais de Jalmari Helander, déjà auteur des deux Rare Exports, qui refaisait l’histoire du Père Noël.

Au cours des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un prospecteur solitaire croise la route de nazis lors d’une retraite sur la Terre brûlée dans le nord de la Finlande. Lorsque les soldats décident de voler son or, ils découvrent rapidement qu’ils viennent de s’emmêler avec un mineur ordinaire.

On retrouve donc Jorma Tommila (Rare Exports) dans le rôle d’Aatami Korpi, un taiseux chercher d’or qui traîne avec son chien et son cheval. Quand il trouve une énorme pépite, il se dirige vers la banque la plus proche (la moins loin, quoi), mais croise des Nazis qui l’embêtent suffisament pour qu’un combat sanglant commence entre lui, considéré comme une légende en Finlande, et des soldats sanguinaires. Et seul, Aatami se débrouille vraiment bien pour un petit vieux qui ne donne pas cette impression.

La confrontation sera propice à des scènes d’explosion, de fusillades, de gorges tranchées, avec le sang qui va avec. C’est sans concession et ça va vite ! La bonne surprise est, justement, qu’il y a des surprises. On se demande à chaque scène comment il va s’en sortir. Et ça, c’est déjà beaucoup de points positifs. Si le film peine un tout petit peu à se renouveler, allant dans du spectaculaire et du « m’as-tu-vu » pour faire durer le métrage, Sisu garde toute son énergie.

C’est tout simplement jouissif et, en plus, très bien filmé. La brume des plaines finlandaises donne un certain cachet très western. Le héros est charismatique à souhait, et cette aura de légende qui plane autour de lui donne un cachet un peu fantastique au film. Et si on ajoute les méchants bien teigneux, et des effets pratiques et numériques impeccables, on a un cocktail assurément parfait.

Sisu, c’est à rattraper en DVD et blu-ray en attendant qu’une plateforme lui donne une exposition qu’il mérite. J’ai eu vent d’une diffusion sur une chaîne câblée française l’année prochaine, donc guettez vos satellites 🙂