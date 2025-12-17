Retour vers le futur : le spectacle musical débarque à Paris

Nom de Zeus ! » le phénomène Retour vers le futur débarque en France en comédie musicale !

Il y a quarante ans, Marty McFly, adolescent ordinaire embarquait des millions de spectateurs dans un voyage temporel iconique. Aux côtés de Doc Brown, génial savant à la fois fou et visionnaire, il offrait au cinéma un récit devenu mythique. Retour vers le futur n’a cessé, depuis, de nourrir la culture populaire mondiale.

En 2027, Paris accueille la version scénique officielle du récit, portée par le livret de Bob Gale, co-créateur de la trilogie avec Robert Zemeckis. Les musiques et paroles sont signées Alan Silvestri (Avengers : Endgame) et Glen Ballard (Man in the Mirror de Michael Jackson).

Un show musical fidèle assumant pleinement sa réinvention pour la scène : un divertissement ambitieux et spectaculaire.

Né en 2020 à Manchester avant de s’installer dans le West End, puis propulsé à Broadway, Sydney ou Tokyo, Retour vers le futur : le spectacle musical s’est imposé comme l’un des grands succès internationaux de ces dernières années.

En 2025, le show a célébré son 2 millionième spectateur au théâtre Adelphi de Londres.

Multiprimé, notamment distingué en 2022 par l’Olivier Award de la meilleure Comédie Musicale, il séduit partout par son humour, son énergie et son inventivité technique. Le spectacle parvient à réactiver un mythe grâce à sa démesure sonore et visuelle : illusions scéniques inédites, DeLorean qui prend vie, esthétique pop et futuriste…

Chaque représentation est un véritable voyage empreint de nostalgie où l’émotion musicale et la magie scénique ne font qu’un, une fête sur-mesure pour les fans de la saga comme les spectateurs de toutes les générations.

Et ce ne sera PAS une version en français mais sous-titrées ! Ce sera à La Seine Musicale dès 2027, oui c’est loin. Les prix vont de 40 à 110 euros !

La billeterie est déjà ouverte.