Respirer (Netflix) : Melissa Barrera en mode Surviving 101

Respirer (Keep Breathing) est une mini-série de 6 épisodes dans laquelle Melissa Barrera (Scream 5) se retrouve dans une forêt après que son avion se soit crashé ! Des airs de Yellowjackets ? Pas vraiment, on reste dans une histoire très basique !

Créée par Martin Gero et Brendan Gall, le duo derrière Blindspot, Respirer est une petite série arrivée cet été sur Netflix.

Le résumé

Liv est une avocate de New York. Alors qu’elle voyage à bord d’un avion cessna après avoir convaincu le pilote et le copilote de l’accueillir, elle est victime d’un crash. Seule survivante de l’accident, la jeune femme va devoir tenter de survivre dans une région reculée du Canada.

Ce pitch on ne peut plus simple et basique ne cache pas vraiment une série plus originale que ça. Liv doit survivre et essayer de rejoindre la civilisation. Pas de cannibalisme à la Yellowjackets, pas de monstre de fumée comme dans Lost, ni de prédestination comme The Wilds. Respirer est vraiment une histoire sans grande surprise. Liv tentera de trouver les ressources nécessaires pour manger, boire, se réchauffer et sortir de cette forêt.

Bien incarné

C’est plutôt du côté de Liv qu’il faut aller creuser. Le concept de crash d’avion et de survie doit être porté par des personnages travaillés, qui sortent du lot. Liv a donc un background plutôt riche. Enceinte, un père décédé, une mère absente, une vie amoureuse tourmentée. Elle a de quoi satisfaire les nombreux flashbacks que les 6 épisodes comportent. Le cahier des charges du trauma est rempli ! Pas de panique, il y a bien les soucis familiaux, le passé qui rejaillit et les visions à la psychologie facile qui sont présents.

C’est donc dénué de surprises que Respirer déroule les 6 épisodes de 35 minutes. Il faut bien le talent de Melissa Barrera pour maintenir notre intérêt tant la série n’a pas à offrir de nouvelles choses. On tient grâce un récit précis, rythmé, à des scènes plutôt ludiques où elle doit se nourrir, et une performance globale très satisfaisante.

N’espérez pas une saison 2 pour Respirer, c’est une histoire bouclée, simple, sans chichis, ni trop longue, ni trop courte (encore que les flashbacks auraient pu être réduits).

Respirer (Keep Breathing) est disponible sur Netflix.