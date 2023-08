Quand James Gunn faisait du porno… en quelque sorte

En charge du nouveau DC Cinematic Universe, James Gunn était passé par Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi par une websérie un peu polissonne, du porno, tout public.

En 2008, il crée, avec ses frères Brian et Sean, James Gunn’s PG Porn pour le site internet Spike. Websérie parodique, PG Porn (en gros, Porno pour tous) est composé de 8 épisodes de quelques minutes où un acteur fait face à une porn star dans une situation de film pornogrpahique sans qu’il ne se passe la moindre chose déconseillée aux mineures. Alors certes, ce la reste tendancieux, sulfureux, mais c’est relativement comique. On y retrouve les fères Gunn, mais aussi Nathan Fillion, Michael Rosenbaum et Alan Tudyk, les amis des Gunn qu’on a retrouvés dans les autres projets de James. Côté porn stars, Jenna Haze, Sasha Grey ou Bree Olson font parties des invitées.

La tagline de PG Porn est « For people who love everything about Porn…except the sex » (pour les gens qui aimenttout dans le porno sauf le sexe).

Tous les épisodes sont disponibles en VO ici.2 épisodes sont disponibles en VOSTFR, l’épisode 5 et l’épisode 8.

Nailing Your Wife, réalisé par James Gunn, écrit par Brian Gunn, avec Nathan Fillion et Aria Giovanni. Peanus et A Very Peanus Christmas écrits et réalisés par James Gunn, avec Michael Rosenbaum, Sean Gunn et Belladonna. Roadside Ass-istance, écrit et réalisé par James Gunn, avec James Gunn et Sasha Grey. Squeal Happy Whores, écrit et réalisé par James Gunn, avec Jenna Haze. Helpful Bus, écrit et réalisé par James Gunn, avec Sean Gunn, Craig Robinson et Bree Olson. High Poon, écrit par Brian Gunn et réalisé par James Gunn, avec Alan Tudyk, Ted Stryker, James Gunn et Belladonna. Genital Hospital écrit par Brian Gunn et réalisé par James Gunn, avec James Gunn et Belladonna.

Ausi étonnant que ça puisse être, la France a produit un remake de cette websérie ! Et c’est évidemment Canal+ qui a proposé la version française de PG Porn, intitulée Du Hard et du Cochon en 2010.On retrouve le même schéma d’actrices X (Estelle Desanges, Cecilia Vega) et de célébrités traditionnelles comme Antoine de Caunes, Thomas Ngijol ou encore Laurent Weil. D’ailleurs, vous ne verrez plus Laurent Weil comme avant après avoir vu la dernière scène de son segment titré Un Prof Très Particulier.

5 épisodes de Du Hard et du Cochon sont disponibles sur YouTube et voici l’épisode Lavomatrique avec Bruno Gaccio. Il y a eu 6 épisodes en tout.

James Gunn est actuellement (en grève) en train de préparer la seconde saison de Peacemaker, le film Superman Legacy et tout le DCU à reconstruire.