Lumières en Seine : de retour au Domaine National de Saint-Cloud

Fort du succès de ses deux premières éditions ayant rassemblé plus de 250 000 visiteurs, Lumières en Seine, événement incontournable des soirées d’hiver, revient au Domaine national de Saint-Cloud, l’un des plus beaux parcs d’Europe, depuis le 17 novembre 2023.

Le voyage immersif de cette année, propose un parcours revisité autour du thème des « quatre éléments ». Les visiteurs sont ainsi conviés à une promenade nocturne et féérique d’environ deux kilomètres, rythmée par des tableaux lumineux, des sculptures éclairées et d’autres spectacles éblouissants. L’occasion parfaite de se plonger dans l’ambiance magique des fêtes de fin d’année. Chaque soir, entre 17h et 23h et pendant deux mois, le Domaine national de Saint-Cloud, un écrin de verdure unique à deux pas de Paris, se transforme en un royaume enchanteur. De la Grande Cascade au parterre de la Lyre en passant par le bassin du Fer à Cheval et le Canal des Goulottes, des scénographies époustouflantes, des jeux d’eau holographiques, des projections pyrotechniques et des animations interactives vont rendre cette balade musicale et immersive mémorable !

Si le trajet est identique à celui de l’année dernière, on peut faire ressortir le parcours des fées, assez incroyable, et un atelier musical interactif avec des flammes et des tonneaux…

BILLETTERIE

Billet daté Standard (valable un jour défini)

Adulte (à partir de 12 ans) : 20 € / Enfant (3 à 11 ans) : 16 € / Famille (2 adultes et 2 enfants) : 65 €

Billet liberté (valable n’importe quel jour sans réservation)

Adulte (à partir de 12 ans) : 27 € / Enfant (3 à 11 ans) : 20 €

POUR VENIR

En métro :

Métro ligne 10

– Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud

En bus:

Lignes 52, 72, 126, 175, 460, 467

– Arrêt Parc de Saint-Cloud

Ligne 160 – Arrêt Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn

Ligne 260 – Arrêt Rhin & Danube

– Musée Albert Kahn

En tramway :

T2 (Pont de Bezons-Porte de Versailles)

– Arrêt Parc de Saint-Cloud

En train :

Ligne L & U Saint-Lazare ou la Défense

– Arrêt Saint-Cloud