Lumières en Seine 2025 : de retour au Domaine National de Saint-Cloud

Avec plus de 250 000 visiteurs, Lumières en Seine, événement incontournable des soirées d’hiver, est de retour pour cet fin d’automne 2025. C’est toujours au Domaine national de Saint-Cloud, et on y était en avant-première.

C’est la cinquième année que Lumières en Seine existe. L’événement est devenu l’un des événements de l’Ile de France en ces fêtes de fin d’année.

Le voyage immersif de Lumières en Seine 2025 propose un parcours encore différent de l’année dernière. On retrouve toujours le spectacle fascinant où flammes et fontaines se rencontrent, le parcours arc-en-ciel ou l’espace « Instagram » avec le Love Paris, le cadre lumineux et la Minia-tour Eiffel, une Tour Eiffel de 3 mètres.

Le fameux spectacle sons et lumières de la grande Fontaine est divisée en deux parties avec un premier spectacle sur la Fontaine haute et un autre, en fin de parcours qui clôture le parcours.

Alors qu’il fallait hurler dans un micro pour faire jaillir la lumière en 2023 ou encore la dynamo de 2024, c’est un orgue géant qui est proposé cette année. A ne pas manquer cette année un espace « discothèque » avec la DJ Elf Fairy, et sa playlist dansante. Un must-see pour toute la famille où on sera entourée de bulles qui renferment une fumée blanche du plus bel effet.

Chaque soir, entre 17h et 23h et pendant deux mois, le Domaine national de Saint-Cloud, un écrin de verdure unique à deux pas de Paris, se transforme en un royaume enchanteur.

Date : à partir du 14 novembre 2025 jusqu’au 11 janvier 2026

Fermeture : les lundis et mardis hors vacances scolaires, ainsi que les 24 et 31 décembre

⏳ Durée : entre 1h et 1h30

Lieu : Domaine national de Saint-Cloud (entrée par la Grille Clémenceau)

⚠️ Équipement : tenue de marche adéquate et en fonction de la météo annoncée car le parcours se fait dans un milieu naturel (forêt, terrain caillouteux, gravier, terre)

Âge requis : ouvert à tous

♿ Accessibilité : le parcours est accessible mais très difficile à parcourir en fauteuil sans assistance, même à propulsion électrique, à cause du dénivelé

❓ Consultez la FAQ de cette expérience ici

BILLETTERIE

Billet daté Standard (valable un jour défini)

Adulte (à partir de 12 ans) : 23 € / Enfant (3 à 11 ans) : 18 € / Famille (2 adultes et 2 enfants) : 74 €

Billet liberté (valable n’importe quel jour sans réservation)

Adulte (à partir de 12 ans) : 28 € / Enfant (3 à 11 ans) : 20 €

POUR VENIR

En métro :

Métro ligne 10

– Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud

En bus:

Lignes 52, 72, 126, 175, 460, 467

– Arrêt Parc de Saint-Cloud

Ligne 160 – Arrêt Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn

Ligne 260 – Arrêt Rhin & Danube

– Musée Albert Kahn

En tramway :

T2 (Pont de Bezons-Porte de Versailles)

– Arrêt Parc de Saint-Cloud

En train :

Ligne L & U Saint-Lazare ou la Défense

– Arrêt Saint-Cloud