Framing Britney Spears dès le 5 avril sur Amazon Prime Video

Posted on

Après les Simpsons et Big Bang Theory, voici une nouvelle série à débarquer en LEGO avec les fameux FRIENDS et le Central Perk. Le laboratoire à créateurs, LEGO IDEAS, a accouché d’un nouveau projet porté par les internautes : un set LEGO Friends. Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 Lire +…