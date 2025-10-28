Faire le Festival When We Were Young à Las Vegas ? ✅

Pour tous les fans de pop-punk des années 90 et 2000, le festival When We Were Young est un nom qui sonne comme un doux rêve. Et on l’a fait !



Installé au cœur de Las Vegas depuis 5 éditions, le festival When We Were Young est un rassemblement des plus grands groupes de pop-punk. Que ce soit Green Day, blink-182, Paramore, The Offspring pour les plus connus, ils sont tous passés par ce festival.



Si le nom peut paraître un peu violent – parce que ces groupes existent encore et qu’on peut encore les écouter de bon cœur – When We Were Young est possiblement l’un des rares festivals à mettre en avant autant de passion à a rassembler la scène pop punk.

Car il ne faut pas se concentrer que sur les groupes d’il y a 25 ans, il y aussi ceux qui ont été directement inspirés par les plus « vieux ». The Maine, We The Kings, Boys Like Girls, The Starting Line étaient également présents.



Mais il y a un hic. Ce festival ne se tient que sur une seule journée sur 5 scènes. Et il va falloir jouer des coudes pour voir tout ce que vous voulez voir ! La forte demande des billets pousse souvent le festival a faire une seconde sessions le lendemain, avec les mêmes groupes.

Combien ça coûte le When We Were Young ?

Cher. Il faut l’avouer, on est quand même sur des billets à 450 euros ! Et, comme le Comic Con de San Diego, les prix augmentent chaque année.

Pour un seule journée, ça fait très cher !



Il faut commander les billets des mois en avance, car ils sont sold out rapidement. Ensuite, c’est la loterie. Car, si vous êtes hors USA, il faut attendre quelques semaines avant le début du festival pour que l’envoi des bracelets se fassent. Il y a donc un risque que l’envoi se perde ,ou que vous ayez des frais de douane. Par chance, cette année, les bracelets ont été reçus à temps (20 jours avant, mais il faut quand même ne pas partir en avances entre temps) et sans frais !





On ajoute à ça, évidemment, le prix du transport, de l’hôtel et ça, Vegas le sait, car les prix doublent ou triplent facilement. Si Vegas n’est vraiment pa une ville très chère au niveau des hébergements, les hôtels savent très bien qu’ils vont faire le plein vers octobre ! Donc décidez-vous très vite pour l’hôtel.

Mais une fois sur place, on mange et on boit quoi ?

Déjà, il faudra avoir un sac de petite taille, moins grand qu’un backpack. Si vous vouez plsu grand, il faudra qu’il soit transparent, c’est la règle ! Vous pouvez amener une bouteille d’eau vide, il y a des fontaines à disposition dans tout le festival (et il fait chaud à Vegas, même en octobre).

Si vous voulez des bières ou autre, les nombreux bars sont là pour vous. Il faudra compter au moins 18 dollars pour une bière ! Oui, c’est beaucoup. Sachant qu’elle fait 70 cl, on est dans des prix, élevés, certes, mais finalement pas autant qu’on ne le pense. Ils vendent même de l’eau en canette, la fameuse Liquid Death, une dizaine de dollars aussi pour de l’eau « haute qualité ».

En bouffe, hot-dogs, burgers, glaces et même des pâtes vous sont proposé à des prix « honnêtes ». 15 dollars le smashburger de piètre qualité, par exemple.

Il y a aussi des points rafraichissement avec des robinets en libre service pour remplir vos gourdes. Il y a souvent la queue mais ça va vite.

Les scènes et les groupes du When We Were Young

Avec 5 scènes dont deux principales, le Festival ressemble un peu au Lolapalooza. Les deux main stage sont côté à côté, ce qui permet, facilement, d’assister aux line-up principal sans trop bouger. Et sans trop attendre car les groupes s’enchainent sans pause ou presque. Comptez entre 5 et 10 minutes entre chaque.

Nous ne sommes pas alles vers les petites scènes, parce que les groupes qui nous intéressés étaient tous réunis sur les mains stages, et qu’ils étaient difficile de s’octroyer un temps pour aller voir ailleurs. Les groupes s’enchainent dans des sets courts (entre 3à et 45 minutes) et il est difficile de sortir de la foule rapidement.

Au programme de cette édition 2025, Panic At The Disco opérait son retour après un hiatus de Brendon Urie, blink-182 continuait sa tournée US estival, The Offspring, Simple Plan, Yellowcard, All Time Low ou encore Avril Lavigne complétaient un line-up solide.

Si on enchaîne beaucoup de tubes des années 2000, les groupes ont plus ou moins l’énergie nécessaire. Si Avril Lavigne paraissait un peu fatiguée, si ce n’est weedée ou saoule, blink-182 était fidèles à eux-mêmes, Simple Plan, toujours aussi positifs. Bref, au final, on n’a plus de voix, plus d’argent et plus de jambes !

Les plus et les moins du When We Were Young Festival 2025

Weezer

Le groupe de Rivers Cuomo n’a plus fait de bonnes choses depuis plusieurs années mais ils ont toujours un capital sympathie intact. Mais à Vegas, ils n’ont eu aucune passion. Dans un festival où on doit jouer sur la nsotalgie, jouer ses tubes, et, pourquoi pas, parler de son denrier album, Weezer a enchaîné ses chansons les plus connues dans une énergie totalement… absente. Aucun échange ave cle public, aucun mouvement sur scènes, il y a juste eu un petit « it’s Weezer Tme » de la part du chanteur, une invitée (Blondshell, sans charisme) pour une chanson face B de 1996… on a connu mieux comme prestation !

Un groupe de mariage…

The Offspring

La bande à Dexter fait partie des papys du rock. Ils sont là depuis 1988 tout de même et on les a vraiment connus en France en 1994 avec Self Esteem. On peut dire que Dexter a repris du poil de la bête depuis quelques anénes; Si on les a connus statiques et un peu fatigués, ils sont en forme, partage avec le public et nous ont offert un album efficace il y a quelques temps ! Enchainant leurs plus gros tubes, le groupe a réveillé le public.

Le son

Les basses étaient tellement énorme que mes organes ont dégustés. Et ça fatigue plus vite le corps. Mais comme les enceintes des deux mains stages fonctionnent même temps, on peut profiter de la seconde scène même si on est devant la première. Pratique.

Le public

Outre les téléphones brandis trop souvent et trop longtemps, il y avait un bordel monstre côté détritus au bout de deux heures. Difficile de ne pas marcher sur des canettes ou des restes de pizzas sur le sol… qui est une pelouse synthétique. On ne va pas plaindre l’organisation du festival qui met des poubelles un peu partout, mais elles se remplissent tellement vite, aussi rapidement que les gens deviennent alcoolisés.

La météo

Franchement, 26 degrés en plein Vegas, ça passe ! Il n’y a pas beaucoup d’ombre mais en pleine foule, avec une bonne casquette et un peu de crème, on peut facilement passé outre la peau rouge. Le soleil se couche tôt, vers 17H, vu la grandeur des hôtels aux alentours, l’ombre arrive vite.