Construire un cinéma privé pour regarder ses films et séries

Afin de profiter pleinement de ses séries et films préférés, certaines personnes se construisent un cinéma privé. Nous reviendrons sur cette tendance, et plus particulièrement sur l’acoustique, dans cet article.

Les salles de cinémas privées

Les salles de cinémas privées sont en vogue ces dernières années. De plus en plus de particuliers franchissent le pas et se construisent leur propre salle de cinéma. Ceci afin de profiter d’une immersion totale dans leurs films ou séries préférés.

Parfois intégralement sous-traité, d’autres fois en partie, cet achat nécessite de s’intéresser à différents composants :

Un rétroprojecteur

Un écran de projection

Des enceintes

Un amplificateur

L’acoustique

Des sièges

…

Le nombre de composants dépendra de son budget et du résultat souhaité.

Les produits nécessaires à la construction d’un cinéma privé

Il existe différents produits pour améliorer l’acoustique de son home cinéma. Parmi lesquels :

Des panneaux acoustiques

Des diffuseurs acoustiques

Des rideaux

Des bass traps

Les panneaux acoustiques permettent de corriger les principales réflexions néfastes. Les bass traps vont, eux, permettre de corriger, si besoin, les basses fréquences. Les rideaux acoustiques permettront de peaufiner le résultat. Enfin, les diffuseurs vont permettre de donner une certaine dynamique à l’écoute.

Chaque produit a donc une utilité qui lui est propre. Certains vont même permettre de donner un certain caractère à votre salle obscure. En effet, il est possible de personnaliser des panneaux acoustiques. Vous pourrez donc, par exemple, imprimer l’affiche de vos films préférés sur ces derniers.

PYT Audio, acteur majeur de l’acoustique

Pour répondre à la problématique d’acoustique, PYT Audio a créé différentes gammes de produits répondant aux besoins des cinéphiles.

La jeune start-up a également été primée par différents concours et labels en raison de la qualité de ses produits et de sa démarche écologique. Elle a notamment obtenu les labels « Initiative Remarquable » et « Eco-Défis ».

Proposant les premiers panneaux acoustiques à fonctionner sur un châssis biosourcé, l’entreprise a également obtenu un brevet en raison de son ingénierie unique. Personnalisables, la société propose des panneaux acoustiques décoratifs et faciles d’installation.

Au-delà de proposer des produits acoustiques, PYT Audio propose également différentes prestations d’études acoustiques. Ces dernières permettent de mieux comprendre l’apport d’un traitement acoustique pour sa pièce.

Vous souhaitez profiter pleinement de vos séries ? N’hésitez pas à contacter la société pour tous vos projets de cinéma privé.

Site internet : https://www.pytaudio.com/