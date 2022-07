Bilan de la saison : les meilleures et les pires séries !

Comme chaque année, on fait le bilan de ce qu’on a vu et on vous présente tout ça dans le podcast Serial Causeurs sur les meilleures séries de l’année.

C’est le bilan de fin de saison du moins du podcast parce que les séries, c’est tout le temps, on le sait. Avec Tom autour de cette table virtuelle, , Fred, Hugo, Maxime, Aki et Stéphane et en guests, nous aurons, comme l’an dernier, nos podcasts amis, Sériespod et 42 Minutes.

L’émission sera divisée en 7 parties, 7 catégories.

La confirmation : la série qui nous a proposé la meilleure saison

La déception : la série qui n’a pas su concrétiser tous les espoirs qu’on avait mis en elle avec sa nouvelle saison

La révélation : la nouveauté de saison tout simplement

La révision : la série que vous avez revu avec plaisir

L’annulation : ravi ou déçu

Top 3 de la saison tout genres confondus (nouveautés ou non)

Flops si vous avez des noms.

C’est à écouter maintenant sur toutes les plateformes 🔽

Si vous ne voulez pas attendre, voici notre sélection des meilleures séries de l’année.

Notre top 8 séries de la saison est (sans ordre particulier)

For All Mankind saisons 2 et 3 – Apple TV+

Severance saison 1 – Apple TV+

Evil saison 2 – Salto

Succession saison 3 – Canal+

Pachinko saison 1 – Apple TV+

Abbott Elementary saison 1 – Disney+

Yellowjackets saison 1 – Canal+

Pam & Tommy – Disney+

Apple TV+ est aussi la plateforme de l’année avec sa sélection de séries de grande qualité.

Retrouvez toutes nos émissions consacrées à ces séries et ces saisons en particulier sur Serial Causeurs, votre podcast séries TV.