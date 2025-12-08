Stranger Things Saison 5 : Le retour tant attendu perd-il de sa magie ?

Après des années d’attente, Stranger Things revient enfin pour sa saison finale, mais ces quatre premiers épisodes peinent à retrouver l’étincelle qui faisait battre le cœur des fans.. mais qui était déjà partie en saison 4, non ?

En avait-on vraiment envie ?

La saison 4 s’était achevée sur un cliffhanger spectaculaire, laissant Hawkins entre les mains de Vecna et le groupe d’amis déchiré entre plusieurs fronts. Mais rappelons-nous : ces épisodes étaient déjà interminables, certains dépassant les deux heures… Et contrairement au cinéma où l’attente entre deux films peut renforcer l’anticipation, ici le délai entre les saisons joue contre la série. On a oublié des détails, des sous-intrigues, des dynamiques entre personnages. Ce qui était urgent et palpitant en 2022 semble aujourd’hui lointain, comme un souvenir flou qu’on essaie de reconstituer. Et ce début de saison 5 ne reprend que plusieurs mois après cette fin.

Sans nouveau danger, sans nouvelle dynamique. On ne reprend même pas sur une scène épique ! Quid des auteurs, les frères Duffer, qui auraient du écrire la suite de suite et la tourner au temps de la saison 4 pour nous la filer en saison 5. Il faut anticiper bon sang !

Saison 5 : Trop de monde à bord

Le problème majeur de ces quatre épisodes ? La surpopulation. Stranger Things croule sous le poids de son propre casting. Et le cas le plus frappant reste celui d’Eleven. Quand on apprend que Millie Bobby Brown a été payée 12 millions de dollars pour cette saison, on se demande : POURQUOI ? Son personnage, autrefois central et fascinant, est devenu secondaire, presque inutile. Celle qui était le cœur battant de la série se retrouve reléguée au second plan, sans véritable arc narratif convaincant. Elle n’a plus grand chose à jouer et à montrer…

Mais Eleven n’est pas seule dans cette dérive. Trop de personnages s’entassent à l’écran, beaucoup devenant des coquilles vides, sans personnalité distincte ni utilité narrative. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous rajoute encore des figures tertiaires. Derek, par exemple, rappelle l’arrivée d’Erica Sinclair ou de Robin dans les saisons précédentes : un personnage frais, drôle, plein d’énergie. Il fait du bien, c’est indéniable. Mais à quel prix ? Il vient s’ajouter à une liste déjà interminable de protagonistes, diluant encore davantage l’attention et l’attachement qu’on peut porter à chacun.

On retrouve donc une belle bande sympathique. Sauf qu’on peut en enlever une bonne moitié. Et quid de la psychologie de certains ? Si Dustin semble perdu depuis la mort de Eddie, peut-on parler de Lucas ? Il a vu Max en un bien sale état et il semble beaucoup mieux supporter le coup. Et on n’en parle pas !

Une redondance qui tue le suspense

Ces quatre épisodes révèlent une vérité cruelle : Stranger Things n’a plus grand-chose à raconter. Les enjeux sont devenus répétitifs, prévisibles. Les attaques de Démogorgons se multiplient à l’écran, ces créatures hurlant face caméra pour la énième fois. On a compris. Ils sont emblématiques, charismatiques même, mais plus on les voit faire exactement la même chose, moins ils ont d’impact. Ce qui terrifiait dans les premières saisons est devenu routine.

Et le suspense ? Inexistant. Rien ne fonctionne. Tous les mini-cliffhangers tombent à plat parce qu’on sait pertinemment que rien de grave n’arrivera aux personnages principaux avant plusieurs épisodes, des épisodes qu’on ne verra qu’en fin décembre ou en janvier. Comment s’investir émotionnellement quand on devine déjà l’issue ?

Oui, c’est toujours impeccablement produit, avec des effets visuels impressionnants et une atmosphère soignée. Mais est-ce bien écrit ? La production ne suffit plus à masquer une écriture qui s’étire, qui s’étend sans jamais vraiment avancer.

On attendra les prochains épisodes pour voir où tout cela nous mène, mais on sent déjà que des sacrifices seront nécessaires pour donner à cette conclusion l’impact qu’elle mérite. Les épisodes suivants de Stranger Things saison 5 seront disponibles sur Netflix le 26 décembre pour 3 épisodes, pardon, chapitres, et janvier 2026 pour le grand final.