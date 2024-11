Come Alive ! On a vu le cirque musical inspiré de The Greatest Showman

The Greatest Showman retraçant l’histoire de P.T. Barnum, joué par Hugh Jackman débarque enfin sur les planches de Londres ! On a vu le spectacle qui a commencé en octobre 2024.

The Greatest Showman raconte une histoire incroyable mais vraie, celle de P.T. Barnum, un homme de spectacle qui voulait créer du divertissement avec de l’étrange, du jamais vu et du bizarre.

Sorti en 2017, le film a été un beau succès publique. Il rassemblait, autour de Wolverine, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams et Rebecca Ferguson. Les chansons ont été écrites par le duo Benj Pasek et Justin Pau, déjà auteurs de La La Land et de Dear Evan Hansen.

Depuis octobre 204, le film est devenu un spectacle appelé Come Alive ! The Greatest Showman Circus Spectacular.

Come Alive ! est une expérience.

C’est dans le très récent Empress Museum que le spectacle prend vie. Et c’est important de le souligner car il y a eu un désir d’immersion important pour ce show. On est accueilli par des affiches de performers de cirque, puis nous continuons vers un bar du plus bel effet avec la silhouette du Showman. On continue vers une reconstitution circulaire (qui entoure la scène) de la troupe itinérante. Caravanes, atelier maquillage, trampoline, stand de nourriture, tente de médium, spectacle de magie, Come Alive ! nous met dans l’ambiance avec panache. Il est dommage que pour les numéros de magie, le performeur n’a pas de micro. L’ambiance sonore est assez importante et on a du mal à saisir ses paroles.

Come Alive ! n’est pas une comédie musicale.

Librement inspirée du film,

la « comédie musicale » prend le pari de raconter une histoire toute autre où il est encore question de passage de témoin et d’inspirations.

Les guillemets sont de mise. Come Alive ! mixe le musical et des numéros de cirque véritables. C’est une troupe d’une vingtaine d’artistes qui joue devant nous.

C’est effectivement un vrai spectacle de cirque qui se joue devant nos yeux. Cracheuse de feux, équilibriste, acrobates, on assiste à un cirque musical sur les musiques de The Greatest Showman. Tout commence par Come Alive ! puis viennent plusieurs numéros d’acrobaties. On se demande alors si le spectacle n’est pas juste « inspiré » avec quelques instrumentales du film. Les questions envahissent notre esprit. Est-on vraiment devant un musical comme Londres nous en offre plein avec Le Roi Lion, Wicked ou même Retour vers le Futur.

Mais les chansons arrivent et s’enchainent. A Million Dreams, The Other Side et Rewrite the Stars se font entendre par des comédiens chanteurs qui ne font partie des performers. Comme le souligne The Guardian, l’action ne colle pas avec les chansons.

En effet, l’histoire en elle-même est assez floue, la narration n’est pas fluide. Les chansons ne correspondent plus vraiment à ce qu’on a vu en film. La partie Rewrite the Stars tente de refaire le coup des cerceaux, mais la magie n’est pas là.

Si la scène, circulaire, est une bonne idée pour que tout le monde profite du spectacle, les chorégraphies sont assez peu éblouissantes. Contrairement à certains musicals qui n’ont qu’une scène de théâtre de base, ici, la scène circulaire joue en la faveur des numéros. Côté performances musicales, c’est moins le cas.

On chante bien, il y a tout de même des morceaux de danse (notamment This Is Me, moment fort du spectacle), sauf que l’adaptation peine à retranscrire et la magie et l’enthousiasme que le film nous a procuré.

Le spectacle Come Alive ! The Greatest Showman Circus Spectacular a commencé dans l’Empress Museum depuis octobre 2024 à Londres. La scène étant relativement petite (700 places) et circulaires, vous serez bien placés quelque soit le siège choisi. IL n’y a que dix ranges de hauteur pour une différence de plusieurs dizaines de livres. Direction le site officiel du spectacle pour vos billets !