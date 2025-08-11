Danny et Michael Philippou sont en passe de confirmer leur statut de nouvelle force du cinéma de genre avec Bring Her Back / Substitution, un film d'horreur terrifiant sur le deuil.
Bring Her Back (Substitution en VF) : après La Main, le nouveau film terrifiant des jumeaux Philippou

Tom Witwicky

Danny et Michael Philippou sont en passe de confirmer leur statut de nouvelle force du cinéma de genre avec Bring Her Back / Substitution, un film d’horreur terrifiant sur le deuil.

Si vous ne vous souvenez pas de Talk To Me / La Main, c’est peut-être parce que le film, malgré de belles promesses, sombrait dans un automatisme qui rendait le film de plus en plus bancal. La bonne presse du film avait permis aux jumeaux Youtubeurs aux 7 millions d’abonnés de gagner en réputation. Et ce n’est pas Bring Her Back qui va empêcher leur progression.

Après la mort de leur père, Andy, âgé de 17 ans, et sa demi sœur malvoyante, Piper, sont placés chez Laura, une femme souriante qui vit avec Oliver, un garçon accueilli quelques mois plus tôt, dans une confortable maison située en pleine campagne. Sur place, Andy ne tarde pas à remarquer des détails étranges. Oliver est muet, Laura fait le deuil de sa fille également aveugle. Que cache cette demeure ?

Bring Her Back, Substitution, le film des frères Philippou

Tom Witwicky

Créateur de SmallThings, 1er Geek Picard de la planète Exilé dans le 92

