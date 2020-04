Zoey’s Playlist, Tales from the Loop, les séries à regarder durant le confinement

Cessez de suite de chercher sur Netflix vos séries de confort et de confinement, il y a bien d’autres choses ailleurs plus ou moins légalement.

Du haut de leur tour de garde, les Serial Causeurs ont fait le tri sur ce qu’il ne faut pas rater en séries ce mois-ci.

Entre la saison 3 de Westworld, le retour de The Good Fight ou l’arrivée de Run ou de Tales From The Loop, retour sur les visionnages d’avril avec ce podcast sans spoiler.

Tales From The loop est la série à voir absolument avec cet univers indescriptible. Connectez-vous sur Prime Video ( et on rappelle que si vous êtes abonnés Prime pour la livraison, vous avez Prime Video !)

Voici le détail du sommaire :

1:10 Les soaps à l’arrêt

1:40 Les Simpson au plus bas

2:00 Sauvés par le Gong revient

3:50 Westworld saison 3

9:05 Run

17:00 The Good Fight saison 4

24:05 Tales from the Loop

30:40 Au royaume des fauves (Tiger King)

33:30 Mrs America

37:10 Insecure saison 4

37:50 What We Do in the Shadows saison 2

38:45 Parlement

41:20 Lacher Prise saison 4



La musique vous accompagne tous les jours ? Voici une sélection de séries musicales, de Glee à Zoey’s Extraordinary Playlist, la nouvelle série feel good de cette saison. Portée par Jane Levy, Zoey’s Playlist raconte l’histoire de Zoey qui entend les émotions des gens sous forme de chansons.