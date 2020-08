X-Files : réunion de 33 acteurs, scénaristes et réalisateurs de la série pour une chanson

Hors convention, il est difficile de voir plus d’un acteur de X-Files, c’est désormais chose faite avec ce projet caritatif original.

Mené par Frank Spotnitz, Song in the key of X est un projet caritatif ayant pour but de mettre des paroles sur le thème culte de la série X-Files. Finie depuis 2018 avec deux saisons façon revival, mais ayant squattée les écrans entre 1993 et 2002 pour plus de 200 épisodes et 2 films (un en 1998 et un en 2008), X-Files continue de faire parler d’elle. Pour la bonne cause, 33 membres de l’équipe, acteurs, scénaristes, réalisateur se sont réunis virtuellement pour chanter le générique composé par Mark Snow ! C’est le producteur de la série et de Man in The High Castle, Frank Spotnitz qui a lancé un concours pour créer des paroles au célèbre générique. Derrière cette volonté de donner un peu de fun à ce générique anxiogène, il y a le désir de soutenir une association qui défend le droit à la nourriture pour les plus démunis. Rob Bowman, Tom Braidwood, Chris Carter, William B. Davis, David Duchovny, Gillian Anderson, , Cary Elwes, The Enigma, Vince Gilligan, Annabeth Gish, Howard Gordon, Jeff Gulka, Dean Haglund, Larie Holden, Karin Konoval, Bruce Harwood, Nicholas Lea, Michelle MacLaren, Melinda McGraw, Michael McKean, Darin Morgan, Chris Owens, Robert Patrick, James Pickens Jr., Mitch Pileggi, Zuleikha Robinson, Gabe Rotter, John Shiban, Stephen Snedden, Mark Snow, Frank Spotnitz, Rebecca Toolan et James Wong se sont réunis virtuellement. Pour donner à l’association : https://donate.wck.org/give/236738/#!… En bonus aussi, un petit bétisier https://youtu.be/aNhITUeBeLY https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_mGbNrlTS9o&fbclid=IwAR2hiyCHotQJDHyHOFl1rquI8N2LkhcseLsPgJGjOvyq4yU7_IWB34OQwaQ&app=desktop