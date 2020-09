X-Files : des concept arts de l’affiche du premier film dévoilés

Le film X-Files date de 1998 et si à l’époque, la série cartonnait encore, elle était aussi assez secrète puisqu’Internet en était à ses balbutiements. Le site LVEI a révélé quelques concept-arts issus d’un unbowing assez particulier.

Jim Thornton, collectionneur et fan, tente depuis quelques années de monter le plus grande collection jamais rassemblée sur la série. Son projet intitulé The X-Files Preservation Collection a de très belles pièces comme des costumes portés dans la série, des objets d’épisodes cultes comme la poupée maléfique de l’épisode Chinga et même certains trophées remportés par X-Files comme des Emmy Awards.

Le samedi 5 septembre, Jim Thornton a reçu un conteneur rempli de cartons estampillés Fox… de Chris Carter lui-même, créateur de la série X-Files.

En Facebook Live, il a fait un unboxing que tout fan rêverait de faire. Au programme, objets de la série, documents de travail (forcément très rares), affiches… Il y avait notamment toutes les cards qu’utilisaient l’équipe créatrice pour chaque épisode ou encore l’implant nasal issu du tout premier épisode de la série en 1993 !

Parmi tous les cadeaux, il y avait un catalogue de visuels qui se sont révélés être des concept-arts pour l’affiche du film Combattre le Futur, sorti en 1998. Le nom de code du projet était Blackwood pendant toute la production du film d’où ce nom visible sur pas mal de documents.

Entre fan-arts de qualité et affiches minimalistes – et en attendant des scans plus propres- voici quelques visuels provenant de la vidéo live de Jim. (Lien des 2 vidéos : 1 et 2 , il faut être membres du groupe pour les voir)