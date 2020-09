X-Files Albuquerque : une version animée en préparation

A l’instar de Star Trek: Lower Decks, X-Files Albuquerque est une proposition faite à Fox d’une version animée de X-Files !

The X-Files Albuquerque est un projet porté par un des duos derrières la pas très drôle Paradise P.D. Rocky Russo et Jeremy Sosenko. Le dessin animé suivrait un groupe d’agents peu recommandables qui récupèrent les affaires qui n’intéressent pas Mulder et Scully.

Chris Carter sera producteur exécutif sur le projet ainsi que Gabe Rotter, producteur sur le revival et scénariste de l’épisode 11×06 Kitten. Gillian Anderson et David Duchovny ne sont pas liés au projet.

Pour rappel, Supernatural a connu un crossover avec Scooby-Doo, on peut se dire que l’ambiance sera la même.

Aucune date n’a été communiqué, il faut que X-Files Albuquerque passe la validation des exécutifs de Fox (et Disney ?).