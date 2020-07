De Glee à Docteur Quinn, toutes les réunions virtuelles des séries d’avant

Depuis que l’épidémie de coronavirus a mis une grande partie du monde, les réunions virtuelles via Skype ou Zoom ont explosé. Entre retrouvailles et fan service, beaucoup s’y sont retrouvés dont certains casts de séries terminées.

John Krasinski a fait plaisir à beaucoup de monde en créant son journal des bonnes nouvelles Some Good News. Il en a profité pour appeler le casting de The Office pour refaire la fameuse séquence du mariage de Jim et Pam (elle-même piquée à une vidéo YouTube).

Si on attend toujours la réunion Friends qui devrait arriver en août, certains n’ont pas attendus et ont préféré faire ça rapidement, gratuitement et facilement via Zoom. Des séries encore diffusées qui voulaient recrées le lien et apporter de la nouveauté s’y sont essayé comme This Is Us.

Une émission a même été créée sur YouTube pour l’occasion. Appelée Stars In The House, elle est en ligne sur la chaîne The Actors Fund. L’émission est présentée par James Wesley et Seth Rudetsky, deux professionnels du théâtre.

Ils ont ainsi réuni une partie du casting féminin de Desperate Housewives (sans celles qui font scandale pour diverses raisons comme Teri Hatcher ou Felicity Huffman).

Courtney Thorne Smith ou Marcia Cross ont fait le « déplacement » pour une réunion Melrose Place.

Matt Bomer, Tim DeKay, Sharif Atkins et Tiffani Thiessen étaient là pour White Collar !

Pour Glee, Darren Criss, Matthew Morrison, Jane Lynch, Chris Coffer et quelques autres étaient présents.

Il y a eu également la réunion Community avec la lecture d’un script de la saison 5 en compagnie de tout le cast moins Chevy Chase.

Will Smith devenu star de YouTube a réuni le casting du Prince de Bel Air avec un bel hommage à James Avery / Oncle Phil.

Friday Night Lights a fait light justement avec Adrianne Palicki ou Aimee Teegarden mais sans Taylor Kitsch.

Lizzie McGuire se permet de réunir tout le casting en attendant le revival que Disney ne semble plus vouloir.

Encore? Ok avec 90210. La série est finie depuis 7 ans. On retrouve Shenae Grimes, ou encore AnnaLynne McCord et Matt Lanter.

Oui, même une Nounou d’Enfer a refait un épisode sur Zoom avec tout le casting.

Pour Docteur Quinn, la réunion semble avoir été plus longue mais seulement 9 minutes sont trouvables.