This Is Us : et si Jack n’était pas mort ? Un What If attendu dans la saison 4

This Is Us poursuit sa très bonne saison 4. A la fin du 4×16, Randall dit à Kevin qu’il pense tous les jours à sa vie si leur père n’était pas mort. Le 4×17 nous le montre.

ATTENTION SPOILER SUR LA SAISON 4

Bizarrement, on ne s’était jamais posé la question. Finalement, avec les mots de Randall, on ne pouvait plus oublier. Et c’est avec l’épisode d’après que la série nous propose un What if.

Randall et Kevin sont en froid à cause de la gestion de la maladie de Becca. Elle a des signes tendant vers un Alzheimer et Randall souhaite la soigner le plus tôt possible alors que Kevin suit les désirs de sa mère qui veut profiter un maximum.

Voici la scène finale du 4×16.

Il était impensable que la série n’aille pas dans cette réalité alternative. Milo Ventimiglia a vu son rôle un peu réduit côté importance dans le récit. Ses mystères étaient résolus, ses zones d’ombres ont été éclaircies.

Dans sa bonne gestion du drama, cette saison 4 va donc, à un épisode de sa fin de saison, revenir sur la vie des Pearson si Jack était encore là. Evidemment, ce sera à des moments qui correspondent aux âges actuels des acteurs. On doute que l’équipe créatrice ait tourné des scènes de réalité alternative avec les acteurs plus jeunes d’un ou deux ans. Il faut dire que les acteurs ados qui jouent les enfants Pearson grandissent. Revenir sur les tranches de vie passées seraient un sacré coup de génie s’il y a eu anticipation de cette histoire et tournage en amont !

On ne serait pas surpris, Dan Fogelman, le créateur, a révélé qu’il avait déjà tourné des scènes pour l’ultime épisode de This Is Us.

Voici le trailer du 4×17 intitulé After The Fire qui suit les événements après l’incendie de leur maison où Jack a, en sauvant le chien, avalé beaucoup trop de fumée pour survivre par la suite.

Mlo Ventimiglia a, sans surprise, aimé tourner cet épisode lui qui est souvent « seul avec Mandy » dit-il à People. Il poursuit en disant « soudainement, je suis avec Justin, Sterling et Chrissy, c’est excitant pour moi, je n’ai jamais eu cette chance.”

On le voit donc jusqu’à ses 74 ans, son âge en 2020.

This Is Us terminera sa saison avec un dix-huitième épisode intitulé Strangers Part Two faisant référence au premier épisode de la saison intitulé Strangers.