The Very Best Of John Williams au Grand Rex à Paris et à Lyon en septembre 2020

E.T., Starwars, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, Les Dents de la Mer… qui ne connaît pas les airs composés par John Williams !

Communiqué

Le public français pourra retrouver en septembre prochain ses plus grands thèmes musicaux joués en live.

Le vendredi 25 septembre 2020, le Grand Rex accueillera sur la scène de sa grande salle le compositeur et chef d’orchestre Matthias G. Kendlinger, qui, accompagné de son orchestre philharmonique K & K « Made in Austria », jouera les musiques de films les plus célèbres signées John Williams lors de la soirée événement The Very Best Of John Williams.

Une autre date a été ajoutée à Lyon le 23 septembre 2020 à l’Amphithéâtre. Grâce à ses longues et nombreuses collaborations avec les plus grands réalisateurs tels que Steven Spielberg et George Lucas, John Williams est le compositeur de film le plus titré de tous les temps : 5 Oscars, 4 Golden Globes, 24 Grammys.

Pour ce spectacle, le chef d’orchestre et compositeur Matthias G. Kendlinger et son orchestre Philharmonique K & K « Made in Austria », vous feront voyager dans l’univers fascinant du génie de John Williams. Volez dans l’espace à la vitesse de la lumière, plongez dans les profondeurs des mers et laissez-vous envoûter par la magie de la musique. Des concepts d’éclairage variés et sensibles souligneront la performance des artistes et feront briller la musique. Les visiteurs du concert peuvent s’attendre à un concert captivant, émotionnel et puissant. A ne rater sous aucun prétexte.

A réserver dès à présent pour avoir une chance d’assister à la soirée The Very Best of John Williams le 25 septembre à Paris au Grand Rex, et le 23 septembre à Lyon.

le 25/09/2020 à Paris au Grand Rex – Réservations

le 23/09/2020 à Lyon à l’Amphithéâtre – Réservations