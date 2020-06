The Office : 53 choses apprises à la lecture du livre The Untold Story

Sorti en mars 2020 pour les 15 ans du début de The Office, The Untold Story of The Greatest Sitcom of the 2000s, écrit par Andy Greene, offre un tour d’horizon de la création, la vie et la mort de la série avec Steve Carell.



Michael Scott est devenu une icône depuis que The Office a pu avoir une seconde jeunesse sur les plateformes de streaming. Depuis sa fin en 2013 après 9 saisons et 201 épisodes, la série développée par Greg Daniels (Space Force) a gagné un statut culte incontestable.

A travers les 400 pages du livre écrit par ce journaliste de Rolling Stone Andy Greene, on en apprend un peu plus sur les dessous et les coulisses d’une série qui a, comme beaucoup, duré trop longtemps et a connu le départ de sa vedette.

Le livre est composé essentiellement de citations brutes mises en page pour créer un semblant de discussion et de continuité. Peu d’acteurs phares comme John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms ou Steve Carell sont présents. C’est avant tout un « inside » avec les scénaristes, producteurs et seconds rôles. C’est peut-être la bonne solution pour savoir vraiment les coulisses.

Le livre confirme que The Office n’a pas survécu à la pression de la « saison suivante ». Après 5 saisons riches, certains piliers sont partis et la série a commencé à patiner et à perdre sa force. Le départ de Steve Carell a aussi sonné le glas de la série qui a peiné à se retrouver en saison 9, ultime saison où on sent les scénaristes un peu plus libérés et revenir à une série chorale plaisante.

Le livre est disponible sur Amazon



Voici donc les 53 faits sur The Office découverts ou re-découverts :