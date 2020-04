The Office : pour les 15 ans, John Krasinski partage les meilleurs souvenirs avec Steve Carell

En ces temps de confinement, les bonnes nouvelles se font rares, heureusement John Krasinski va de l’avant et propose Some Good News, un format YouTube où il partage les bonnes nouvelles.

Cette semaine, nous avons fêté les 15 ans de The Office, et John Krasinski ne l’a pas oublié.

Dans Some Good News, il met le costume et joue le rôle d’un présentateur de JT spécialisé dans les bonnes nouvelles. De chez lui, il a partagé les meilleures infos positives.

Des vidéos qui font du bien et qui s’ajoutent à une petite célébration de la série puisqu’il a invité Steve Carell pour une conversation sur la série. Ce dernier qui semble plus avoir été poussé vers la sortie en saison 7 comme le souligne le livre The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s: An Oral History est ravi de retrouver son compère.

Tout se passe ici :