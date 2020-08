The Batman, Black Adam, Wonder Woman, The Flash, Suicide Squad… Les images de DC Fandome

Ce samedi 22 août, DC et Warner ont inauguré le premier DC Fandome, sorte de Comic Con virtuel pendant toute une journée. En attendant la seconde partie le 12 septembre consacré aux séries et aux kids, place aux images des prochaines sorties DC au cinéma.

Outre certains leaks malheureux avant les panels prévus (qui étaient enregistrés) les fans attendaient les premières images de The Batman, le prochain film Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson. Si tout va bien, il sortira le

Justice League, film malheureux repris par Joss Whedon, retrouve une seconde jeunesse et une seconde chance avec l’attendu Snyder Cut, la version de 4 heures proposée en 2021 sur HBO Max, le service de SVOD de Warner.

Ce sera en 4 épisodes d’une heure que Justice League reviendra l’année prochaine avec un petit budget finalisation de 20 millions, aucun reshoot officiel et un Snyder entouré d’une partie de son équipe. Il a offert un teaser au format carré avec quelques plans déjà connus mais finalisés. Rien de nouveau donc mais une promesse d’avoir un film enfin définitif.

Wonder Woman 1984, repoussé pour cause de Covid-19 arrivera bien le 30 septembre dans nos salles sauf nouveau confinement. Un second trailer a été dévoilé dans un panel très chaleureux. On y découvre enfin Cheetah jouée par Kristen Wiig.

Si vous voulez écouter la première musique du film par Hans Zimmer, c’est par ici.

Shazam était l’un des derniers films DC à sortir avec un succès d’estime. Une suite sera en chantier et il s’intitulera : Fury of the Gods

Aquaman était aussi de la partie mais avec moins d’informations. C’était davantage un panel retro sur le premier film avec Patrick Wilson et James Wan.

Aquaman 2 est prévu pour une sortie le 16 décembre 2022 aux USA.

Dwayne Johnson avait confirmé qu’un film Black Adam allait se faire il y a déjà deux ans. Même si Marvel et lui semblent avoir prévu quelque chose, il est toujours sur le projet du film sur le méchant de Shazam. Black Adam n’est pas encore tourné mais il y a déjà des concept arts montés sous forme de teaser. Noah Centineo jouera Atom Smasher qui sera entouré de la Justice Society of America avec Hawkman, Dr Fate, Cyclone .

Il semblerait que Black Adam apparaisse dans Shazam 2.

The Suicide Squad est une simili-suite du premier film réalisé par David Ayer. James Gunn, échappé des Gardiens de la Galaxie réalise le film avec Idris Elba et Margot Robbie. Une tripotée d’acteurs et d’actrices (Nathan Fillion, Michael Rooker, Alice Braga…)ont rejoint le casting. Voici une vidéo présentant tous les personnages du film prévu en salles pendant l’été 2021.

Et en plus, des vraies images du film avec cette featurette de 2 minutes qui revient sur le tournage.

The Flash, longtemps repoussé, est enfin sur de bons rails avec Andy Muschietti (Ça 1 et 2) à la caméra. Ezra Miller revient dans le costume de Flash. Il y a peu on a annoncé le retour de deux anciens Batman ! Michael Keaton, Batman de Tim Burton en 1990, et Ben Affleck, Batman de Zack Snyder reviendront ! Incroyable.

Le film adaptera l’arc Flashpoint. Aucune image encore de tournage puisqu’il n’a pas commencé mais deux concept arts ont été dévoilés. Le premier dévoile Batman (qui ressemble fortement à Michael Keaton).

L’autre concept art dévoile un peu le nouveau costume de Barry Allen qui ressemble un peu plus à celui de la série.

Et si vous aimez les jeux vidéo, deux vidéos sont sortis sur les deux jeux Suicide Squad : Kill the Justice League et Gotham Knights.