The Batman : aperçu de Robert Pattinson en costume

Posted on

Et si c’était bien, Et si Dora l’exploratrice n’était juste qu’un film d’aventure divertissant? Et pourquoi pas, oui ! James Bobin (Les Muppets le Retour, Alice 2) sera derrière le film Dora l’Exploratrice avec Isabela Moner (Transformers 5, Apprentis Parents), Eva Longora, Michael Pena et Benicio Del Toro pour jouer Chipeur le renard ! MAJ Lire +…