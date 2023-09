TEEN SPIRIT : les années teen vues par 3 œuvres fondamentales

Teen Spirit est une série de trois vidéos sur trois oeuvres qui ont permis aux adolescents de voir leur univers bouleversé et leurs attentes comblées.

La fin des années 90 est un bouleversement pour les adolescents. X-Files cartonne sur M6 et, couplée avec Urgences et Friends, elle devient une référence. Alors les séries envahissent les chaines TV en prime time, le cinéma de genre revient en force et la télévision commence doucement à s’intéresser à la pop culture. Avant cette époque plus ou moins bénie, l’adolescent était finalement assez peu représenté sur nos écrans. puisqu’aprés la vague des années 80 et les films de John Hughes, il n’y avait guère que le cinéma d’horreur pour mettre en avant les adolescents.

Dès 1996 aux Etats Unis, et en 97 en France, une œuvre émerge parmi tant d’autres. C’est un phénomène. L’année suivante, une série s’adresse directement au public ado avec intelligence et créativité. Puis finalement, une comédie vient nous rappeler qu’au cinéma, John Hughes avait été respecté sur la simple idée que les ados sont une mine d’or d’intrigues morales, sociales et romantiques.

Cette vidéo s’articulera sur trois oeuvres que tout le monde connaît. Scream, American Pie et Buffy contre les Vampires.

Dans Teen Spirit, Smallthings vous emmène dans trois histoires d’influences.

SCREAM : de Dangereuse Alliance à Saw, comment le film de Wes Craven a permis de revigorer le genre ?

BUFFY : de la naissance de la WB à la fin de Riverdale, comment la série avec Sarah Michelle Gelalr a fait exploser les teen-shows ? RDV Le 10 septembre

AMERICAN PIE : de Big Party à Harry Potter, comment le film avec Jason BIgg a trasncendé la comédie teen ? RDV Le 17 septembre