Shadowz, la plateforme 100% films de genre est là !

Après une campagne de crowdfunding réussie, la plateforme Shadowz ouvrira ses portes le 13 mars.

Se vantant d’être la première plateforme de screaming, Shadowz est une création française. Et, comme on le sait, il est difficile de se lancer sur un marché tenu par les plus grands. Coût de mise en place, droits d’exploitation, tout semble fait pour que les jeunes entrepreneurs ne tentent pas l’aventure. Même côté édition de DVD et blu-rays, les choses évoluent doucement avec l’abandon progressif du support vidéo ou la concentration de petits éditeurs pour des films rares.

La camapgne Ulule a réussie a ramassé 36000 euros pour un objectif de 10000. Ouvert depuis début mars, Shadowz propose des classiques du film d’horreur ou des inédits. Voici un aperçu :

30 Jours de nuit, les films Phantasm, les 3 premiers Hellraiser, Cannibal Holocaust, Repulsion, The Descent, Dreamscape, Détour, Le Beau-Père, Les Frissons de l’Angoisse, Solaris (1972), Darkstar ou encore les deux The Collector ou les étonnants Cheap Thrills et Charlie Countryman avec Shia Labeouf. Burying the Ex, réalisé par Joe Dante (Gremlins et Piranhas) avec Anton Yelchin et Alexandra Daddario ou encore Donnie Darko dans ses deux versions, NImitz retour vers l’enfer, un classique de la SF ou mêmùe Mister Babadook.

L’abonnement est de 4.99€ par mois ou 49 € par an. Vous pouvez jeter un oeil sur le site Shadowz dès le 13 mars.

La plateforme est ouverte pour les crowfunders Ulule uniquement pour le moment.