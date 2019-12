Rick and Morty saison 4 épisode 5 : Sssss

Posted on

Après une saison six mitigée et de longs mois d’attente, The Walking Dead a repris dimanche soir et mis fin à nos interrogations. Qu’en est-il alors de ce season premiere ardemment désiré par les fans et dont l’enjeu principal a fait couler beaucoup d’encre ? SPOILERS ALERT !!! Fondamentalement, le premier épisode de la saison 7 n’est pas Lire +…