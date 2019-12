Rick and Morty, saison 4 épisode 4: Osons et Dragons

Dans cet épisode, Morty adopte un dragon. Evidemment, tout va mal et on se retrouve dans de l’Héroïc Fantasy façon Rick and Morty.

Les idées paraissent un peu désuètes, mais c’est un constat qui dure à peine quelques minutes. L’épisode se rattrape avec un retournement… façon Rick and Morty. On est dans des codes mis à mal qui rattrape les quelques errances faciles du script.

En intrigue secondaire, Jerry trouve dans sa chambre… un chat qui parle qui souhaite aller en Floride.

L’épisode se suit sans déplaisir. Que tout soit vain n’a que peu d’importance. L’important est d’être diverti et comblé en 20 minutes. C’est le cas. La folie est suffisamment dosée pour ne pas trouver l’épisode trop gonflé et donc gonflant. Ce n’est pas le plus inventif cependant il arrive à offrir du farfelu qui se tient et qui arrive même à devenir logique dans sa finalité.

Difficile de juger au mieux cet épisode. L’intrigue du chat se termine avec un hors-champ malin et l’intrigue du dragon est fidèle au mantra de la série : les conséquences n’en sont que de minimes.

Au tableau des références, on a Taylor Swift, des Pez Small Soldiers, un Funko, Future et son titre Mask Off et un petit pied de nez aux shippers. Rick souhaite que deux héros d’une série que Summer regarde se mettent ensemble, Summer dit que seuls les faux fans veulent ça. Quand ça arrive, Rick abandonne la série car « c’est devenu chiant depuis qu’ils sont ensemble. CQFD.