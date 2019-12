Rick and Morty, saison 4 épisode 3 : goodception

Troisième épisode de cette saison 4 et Rick and Morty se permet de décompresser avec des thèmes moins anxiogènes.

Rick se fait dépasser par un roi du vol. Vexé, il tente de le coincer. Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu et le sort de la planète est en jeu.

That escalated quickly pourrait-on dire à chaque épisode. La formule marche toujours, on part d’un postulat classique, Rick invente quelque chose pour aider à obtenir réparation et la machine (et les machines) s’emballent.

L’épisode se permet de parodier les retournements de situation des films de casse. A chaque coup du sort, on dégaine un « c’était prévu » de derrière les fagots qui donne un faux rythme à l’épisode. Et à force d’accumuler les anticipations (surtout avec les machines prédicatrices), on se retrouve avec un gros foutoir assez génial.

Les détails et les idées sont encore là, on est pris au jeu même si on ne comprend pas la finalité de l’histoire. Mais la dimension gigantesque des enjeux rendue quasi routinière pour Rick donne toujours cette impression de maitrise totale du concept.