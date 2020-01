Doctor Who Saison 12 épisode 3 : Orphan 55 (critique avec spoilers)

Doctor Who continue sur sa lancée avec un épisode typique de la série : les vacances inopinées qui se transforment en cauchemar ! Plus calme, l’épisode est pourtant agréable à regarder malgré quelques défauts notables, notamment, le manque de finesse concernant la morale de l’histoire.

Encore une fois délestée de son TARDIS, décidément pas très utile pour Chibnall et sa clique d’auteurs, le Docteur, Graham, Yaz et Ryan se retrouvent dans un lieu de vacances paradisiaque ‘All-Inclusive », tous frais payés. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu : à peine sont-ils arrivés que des intrus se pointent et déciment une bonne partie de la clientèle ! Le Docteur et ses amis vont donc tâcher de découvrir ce qui se cache derrière cette intrusion.

Les points positifs : Le Docteur a appris à prendre les choses en main, et ça fait plaisir ! Un petit panel de personnages sympathiques est mis en place et on se délecte de découvrir ce vieux couple amoureux comme au premier jour, dont l’homme est prêt à demander sa femme en mariage, cette femme-chat qui s’appelle « Hyph3n avec un 3 » ainsi qu’un éventuel crush pour Ryan, manifestement en manque d’attention féminine.

L’histoire, bien que moins épique que la précédente, reste t

out de même haletante ! Ils n’ont même pas le temps de profiter du repos mérité des héros, qu’ils rentrent dans le vif du sujet avec les clients éliminés sous leurs yeux, les petits points verts des écrans de surveillance se transformant un à un en points rouges.

L’épisode est amusant, notamment avec une petite mésaventure qui arrive à Ryan, contaminé par un virus, vite maîtrisé par le Docteur mais donc les effets secondaires sont des hallucinations d’attaques de chauve-souris. Mésaventure qui n’est pas sans lien avec ce qui se passe par la suite.