Sorry For Your Loss (Facebook Watch) : une saison 2 moins poignante

Facebook Watch a lancé la seconde saison de Sorry For Your Loss, la série avec Elizabeth Olsen qui fait le deuil de son mari.

La première saison avait plutôt conquis les critiques. La façon d’aborder le deuil était frontale, juste et la galerie de personnages était plutôt plaisante. Cette saison 2 se veut plus légère et sans grandes intrigues.

Le fil rouge de la saison 1 était évidemment ce deuil que Leigh tente. Elle était entourée par sa soeur, sa mère et le frère de son mari décédé. La saison 2 de Sorry For Your Loss mise en ligne par Facebook Watch cet automne vient un peu offrir une longue transition, une sorte de respiration sans drames, sans gros problèmes.

Leigh se rapproche de Danny, Jules rencontre une fille et… c’est tout. La mère part du pays et les scènes avec Matt se font de moins en moins présentes. On ne vit plus dans le passé, on tente de retrouver un sens à sa vie, à la construire. Les questions resteront donc toujours un peu les mêmes durant cette saison.

La relation Leigh / Danny n’est bousculée que par une révélation qu’on tente de nous faire passer pour le gros bouleversement de la saison. Cependant, rien n’y fait. Les disputes sont posées, calmes, jamais « prenantes ». En évitant les redites sur les raisons de leurs fragiles émotions, les scénaristes semblent aussi passer à côté de l’histoire. Outre un épisode de marche plaisant qui sort de l’aspect anxiogène de la série avec deux décors et demi, la série n’arrive pas à aller au-delà de son sujet.

Manque de personnages secondaires, manque de liant ? Peut-être un peu de ça car Leigh ne suffit pas à porter la série.

On pense irrémédiablement que la saison 3 sera portée sur l’avenir avec une avancée drastique dans la vie de chacun… En voyant la fin de la saison 2, on comprend qu’on revient un peu au point de départ. Sorry For Your Loss reste uen série proche de nous, de nos attentes et préoccupations sans fioritures.