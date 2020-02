Podcast : Que vaut Evil, Emergence, la fin de The Good Place, de BoJack, la saison 2 de Sex Education ?

Serial Causeurs revient sur l’actu du mois de janvier assez chargé avec la fin des saisons 1 de Evil, Emergence, la saison 2 de Sex Education et la fin de séries bien appréciées ici comme The Good Place et BoJack Horseman.

C’est notre 101è émission ! Non-évènement certes, mais début d’une nouvelle époque. Mais on ne change pas nos habitudes.

Du haut de notre watchtower, on juge la fin de The Good Place, d’Evil, de BoJack, d’Emergence, la saison 2 de Sex Education et pourquoi pas un petit tour du côté de la nouveauté Everything’s Gonna Be Ok et du crossover Arrowverse.

1:15 Fin de The Good Place

9:50 Evil saison 1

14:45 Emergence saison 1

18:30 Zoey’s Extraordinary Playlist

22:20 Sex Education saison 2

26:30 Sabrina partie 3

30:15 Everything’s Gonna Be Ok

32:00 Fin de BoJack Horseman

34:15 Crisis On Infinite Earths

Le trailer d’Everything’s Gonna Be Ok pour les intéressés, la série de Josh Thomas (Please Like Me)

