Serial Causeurs lance le TOURNOI DES COUPLES cet été

On aime tous les couples dans les séries, qu’on soit shipper ou fence sitter, on aime cette tension entre deux personnages. Serial Causeurs l’a compris et vous propose de voter pour votre couple préféré !



Shipper : spectateur ou spectatrice qui aime la relation entre deux personnages d’une série et qui souhaite qu’ils se mettent ensemble.



Fence Sitter : spectateur ou spectatrice qui aime la tension entre deux personnages et qui sait que la série sera forcément moins bien si le couple se crée.



Jim et Pam, Rebecca et Jack, Mulder et Scully, Pacey et Joey, Root et Shaw, Clay et hannah, on a tous croisés des couples dans les séries qu’ils soient évidents ou non. Sitcom ou drame, la série sait qu’il faut jouer sur l’alchimie entre deux personnages.



Serial Causeurs organise donc un Tournoi des Couples sur Twitter tout l’été. Au programme, 32 couples toutes générations confondues, 16 duels pour la première phase et un seul vainqueur.



Pour voter, rien de plus simple, à partir du 6 juillet, vous pourrez sur le compte Twitter de Serial Causeurs voter pour chaque duel !

Attention, duels au sommet à venir !





Surveillez et partagez avec le hashtag #TCSC