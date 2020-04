Sauvés par le Gong : premières images du revival

On n’échappe plus aux revivals, Sauvés par le Gong aura donc sa version modernisée pour le service de streaming de NBC, Peacock.

La série phénomène Sauvés par le Gong avait passionné les ados aux débuts des années 90. Après une suite avec de nouveaux acteurs et une sorte de spin-off continuité façon Friends, Sauvés par le Gong perd son format sitcom.

On retrouve Mario Lopez aka A.C. Slater et Elizabeth Berkley aka Jessie Spano de retour à Bayside. Zack Morris n’est pas là, physiquement. Il est le gouverneur de Californie désormais… Mais il semblerait que Mark Paul Gosselaar fera une apparition dans cette version sans public. Tiffani Thiessen, la culte Kelly Kapowski, fera également une apparition. Rien concernant Lisa (Lark Voorhies) et Screech (Dustin Diamond).

Voir cette publication sur Instagram One of these blondes is going be Zack Morris. #sbtb #reboot Une publication partagée par Mark-Paul Gosselaar (@mpgosselaar) le 11 Mars 2020 à 11 :24 PDT

Derrière ce projet, on retrouve Tacey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project).

Comme dans quasiment tous les projets un peu kitsch, on retrouve John Michael Higgins (Great News) qui prend le siège de principal.

Côté gimmicks, on retrouve le café Max, le Time Out et… un Morris puisque Mac Morris, joué par Mitchell Hoog (Roswell, New Mexico) est le fils de Zack. Jamie Spano, joué par Belmont Cameli (Empire) est aussi de la partie.

La production a été stoppée à cause de la pandémie mais il semblerait que le premier épisode soit accessible en avant-première avant de proposer la série (et de reprendra le production) en juillet.