Rick and Morty, saison 6, épisode 1 Solaricks

Rick and Morty saison 6 ! Jamais vraiment réglée comme une horloge, la série de Dan Harmon et Justin Roiland débarque en cette rentrée avec une nouvelle salve d’épisodes.

Et quel épisode ! Solaricks prend la suite du dernier épisode de la saison 5, Rickmurai Jack. Nettflix propose d’ailleurs cette saison 5 sur la palteforme.

6×01 Solaricks

On nous refait le coup des versions interdimensionnelles avec Rick et Morty en situation désespérée. Ils sont sauvés in extremis par Space Beth.



Le portal gun étant HS, Rick le réactive. Mais il se trompe et réinitialise tous les voyageurs interdimensionnels dont Rick, Morty et Jerry !



Je suis perdu concernant les vraies origines de chacun. C’est donc dans un esprit flou que je suis cet épisode. Encore une fois, tout va à cent à l’heure, graphiquement, narrativement. Il y a beaucoup d’idées à la seconde comme les gants Wolverine, la voix de Diane qui est toujours à une pièce de Rick…





La série, qui avait pris l’habitude de plomber l’ambiance avec une gravité certaine concernant Rick, se la joue plutôt légère. Les scènes avec la femme de Rick, ou même la scène finale, restent dans une ambiance moins plombées que précédemment. La série pouvait devenir très très sombre quand elle partait dans les retranchements personnels de Rick.



Rick and Morty est aussi méta à ses heures quand Rick est conscient qu’il est dans un épisode ou dans une saison. Et la série va même un peu plus loin en réutilisant le vieux trop de la blague hors-champ en fin d’épisode. C’est fin.

Rick and Morty revient en grande forme pour cette saison 6 ! Et c’est à suivre sur Adult Swim.