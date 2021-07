Rick and Morty, saison 5 : suivi critique des épisodes (épisode 4)

Voici la saison 5 de Rick and Morty, toujours chapeauté par Justin Roiland et Dan Harmon. Vous pouvez retrouver la saison 5 sur Adult Swim en France.

Rick and Morty, saison 5, épisode 2 : Mortyplicity

Rick and Morty saison 5 continue ses débuts tonitruants avec un second épisode tout aussi fou que le premier.

Dans Mortyplicity, on assiste médusé au massacre de la famille. Ni une, ni deux, on comprend que c’est une famille leurre créée par Rick pour échapper à des tueurs de l’espace. Mais ce Rick et le reste de la famille se font aussi tuer. Car ce sont des leurres… Et ainsi de suite, l’épisode ne fait que raconter le massacre de leurres avec plus ou moins d’idées.





Le rythme est encore dingue. On ne compte plus la prononciation du mot « Decoy » (leurre) dans la bouche de Rick. Tout est prétexte à offrir des meurtres soudains et à deviner qui sont vraiment les vrais personnages d’origine.



C’est d’ailleurs une question qui revient souvent dans la série vu le nombre de copies que l’on a pu voir. Rick and Morty joue encore avec la surprise, rien n’est figé dans la série, tout peut être faux sans que ça ne gêne la cohérence globale de l’ensemble.



On termine par une scène post-générique assez jusqu’au-boutiste également qui ne manque aucunement de cruauté.

Rick and Morty, saison 5, épisode 3 : A Rickconvenient Mort

Tombé sous le charme de Planetina, Morty tente de l’approcher. Et cette Planetina vous dit peut-être quelque chose puisque c’est une parodie de Captain Planet, super-héros écolo créé dans les années 90. Comme dans cet épisode, il apparaît quand 5 adolescents unissent le pouvoir de leurs bagues. Et côté voix, vous avez pu reconnaître Alison Brie (Community, Glow).



L’épisode propose également une intrigue secondaire avec Rick qui embarque Summer pour faire le tour de trois planètes qui vont bientôt disparaître, l’occasion pour eux de célébrer la fin du monde trois fois.

L’épisode est encore une fois bien rythmé avec deux intrigues très différentes, mais qui se rejoignent finalement sur notre manière de vivre avec le sort de la planète. D’un côté, on tente de la sauver, de l’autre, on se résilie à fêter une fin proche. L’histoire entre Morty et Planetina prend une tournure de plus en plus violente et offre des scènes d’action très efficaces quand, dans l’autre intrigue, nous avons une belle brochette de créatures et des scènes très drôles.



Épisode complet et riche, un épisode encore réussi !

Rick and Morty, saison 5, épisode 4 : Rickdependence Spray

Morty est attiré par une machine qui facilite le receuil de sperme de chevaux dans la clinique où Beth travaille. Le hasard fait que Rick a récupéré les semences pour une expérience. Et après une explosion, nous voici avec un pays envahi par des spermatozoïdes géants et tueurs. Si le pitch prend de sacrés raccourcis, l’épisode tentera tant bien que mal de garder sa feuille de route simple. Le combat contre les spermatozoïdes géants sera le théâtre de joutes verbales et de bons mots pointus et jouissifs.

Mais le script joue à fond sur les raccourcis même jusque dans sa conclusion. Il n’y a pas vraiment de « logique »,. La série, si elle va toujours dans des sentiers hasardeux, cherche toujours une certaine cohérence dans l’escalade des événements. Ici, on va au strict minimum et on est en face du premier épisode assez moyen de cette saison.