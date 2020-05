Rick and Morty saison 4 épisodes 7, 8 et 9

Après un épisode à la narration en couches, Rick and Morty revient avec une aventure qui paraissait simple sur le papier.

4×07 Promortyus

Rick et Morty sont sur une planète où les créatures ressemblent aux facehuggers d’Alien, ces grandes araignées qui se collent au visage de leurs hôtes. Dans une évasion destructrice – et une scène de guerre assez folle, Rick et Morty s’en sortent et reviennent à la maison… en oubliant Summer.

A partir de là, la narration est étrange, comme une boucle (ou alors je n’ai pas saisi l’instant où on bascule vers un flashback), Rick et Morty tentent de sauver Summer qui est devenue une sorte de reine sur cette planète.

Entre parodie de samuraïs et de Sentaï, la série multiplie les scènes gores et d’action pour terminer sur une blague scato. ON a connu plus inspirée mais ça reste dans la lignée des aventures moyennes de la série. Honnête, divertissant mais oubliable.

En quelques minutes, on se dit que Rick and Morty vont rester dans cette cuve d’acide tout l’épisode. Avec les idées bien fichues (les os par exemple), on pouvait s’attendre à cette idée. L’épisode traite du voyage dans le temps et à l’instar de Futurama, propose toujours un épisode fabuleux.

Ici Morty a une télécommande qui lui permet de remonter dans le temps pour chaque action. Il fait alors ce qu’il veut et tombe finalement amoureux d’une fille. On suit leur vie de couple sur plusieurs mois, sans paroles, jusqu’à une catastrophe. On se dit que la série va toujours loin dans le fait de rendre anecdotique de grands événements. Ici, c’est une parfaite représentation. On sait que tout sera oublié ou remis en place mais on s’attache à ce que Morty vit.

Petit rebondissement et l’épisode donne un goût amer à tout ça. Chapeau !

Un épisode qui part très bien puisque toute la famille est réunie pour une sortie camping. Evidemment, tout tourne « mal » et Rick se retrouve à embarquer la famille vers une planète qu’il a… engrossé.

On se retrouve donc avec Rick et sa fille qui gèrent la planète et créent une société sous notre nez. Ca va vite, c’est un peu ludique, c’est bien trouvé. Comme souvent, Jerry est mis de côté Mais il est au centre d’une belle thématique. Chacun a besoin de leader, que tu sois laissé pour compte ou non, tu es toujours un modèle pour quelqu’un.

On aime aussi la grande force de créer des figures instantanément classiques comme ces rejetons qui disent « I AM ». Ils rejoignent les Mr Meeseeks ou Birdman.

Episode efficace, moins complexifié que les autres, presque léger et ça fait du bien. Dommage encore que Rick s’en sorte. Le combat avec une défaite à son actif aurait été un bon soulagement pour la personne un peu envahissante et égocentrique qu’il est.