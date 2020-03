Razzie Awards : Cats domine les nominations des pires films de l’année

A la même période où on célèbre les meilleurs sorties ciné des mois précédents, les Razzie, eux, célèbrent le pire. Car il ne faut pas oublier le pire est souvent plus intéressant.

C’est le film de Tom Hopper, CATS, qui domine avec 9 nominations suivi de Rambo : Last Blood avec 8 nominations. L’inconnu en France Tyler Perry (qui sort un film tous les ans et qui a son petit public aux USA) est aussi sur le podium.

Côté films à gros budget, Hellboy et Dark Phoenix sont également présents.

Pour ceux qui veulent savoir ce qu’est The Fanatic, c’est un film du chanteur de Limp Bizkit, Fred Durst. Réalisateur de 3 films (Charlie Banks et Ma super nièce), il a dirigé John Travolta dans l’histoire d’un fan qui stalke un acteur de film d’action.

Pire Film

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo : Last Blood

Pire Acteur

James Franco dans Zeroville

David Harbour dans Hellboy

Matthew McConaughey dans Serenity

Sylvester Stallone dans Rambo : Last Blood

John Travolta dans The Fanatic et Trading Paint

Pire Actrice

Hilary Duff dans The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway dans Le Coup du siècle et Serenity

Francesca Hayward dans Cats

Tyler Perry dans A Madea Family Funeral

Rebel Wilson dans Le Coup du siècle

Pire Acteur dans un Second Rôle

James Corden dans Cats

Tyler Perry (en tant que Joe) dans A Madea Family Funeral

Tyler Perry (en tant que l’oncle Heathrow) dans A Madea Family Funeral

Seth Rogen dans Zeroville

Bruce Willis dans Glass

Pire Actrice dans un Second Rôle

Jessica Chastain dans X-Men : Dark Phoenix

Cassi Davis dans A Madea Family Funeral

Judi Dench dans Cats

Fenessa Pineda dans Rambo : Last Blood

Rebel Wilson dans Cats

Pire Réalisateur

Fred Durst pour The Fanatic

James Franco pour Zeroville

Adrian Grunberg pour Rambo : Last Blood

Tom Hooper pour Cats

Neil Marshall pour Hellboy

Pire Scénario

Lee Hall et Tom Hooper pour Cats

Daniel Farrands pour The Haunting of Sharon Tate

Andrew Cosby pour Hellboy

Tyler Perry pour A Madea Family Funeral

Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone pour Rambo : Last Blood

Pire Remake, Reboot ou Sequel

X-Men : Dark Phoenix

Godzilla 2 – Roi des Monstres

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo : Last Blood

Pire Duo à l’écran

N’importe quelle boule de poils mi-féline / mi-humaine dans Cats

Jason Derulo et sa « bosse » neutralisée en CGI dans Cats

Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler Perry) dans A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone et sa rage impuissante dans Rambo : Last Blood

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

Razzie du Mépris inconscient pour la vie humaine et les biens publics

Traîné sur le bitume

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo : Last Blood

Razzie pour l’acteur/actrice qui réussit à se racheter une crédibilité

Eddie Murphy dans Dolemite Is My Name

Keanu Reeves dans John Wick Parabellum et Toy Story 4

Adam Sandler dans Uncut Gems

Jennifer Lopez dans Queens

Will Smith dans Aladdin