Project Blue Book saison 2 : Au-delà du fait réel

Project Blue Book est la transposition en série des « aventures » du professeur J. Allen Hynek dans les années 50 alors qu’il mène le projet gouvernemental Blue Book qui enquête sur les OVNIs. Malgré l’étroitesse du sujet, la série a su développer ses intrigues et offrir une très efficace saison 2.

Loin d’être un ersatz de X-Files, Project Blue Book approfondit la mythologie du fameux complot qui cache l’existence des aliens. Prenez la série avec Mulder et Scully et faites en un bon Dark Skies avec des faits réels plus anecdotiques et une ambiance 50s bien retranscrite.

La saison 2, comme on le disait précédemment, impose un meilleur rythme, en allant un peu loin que le simple fait réel un peu boosté pour faire du divertissement. La série s’autorise des écarts assez conséquentes pour le spectacle et ce côté SF assumé fait du bien. Si certaines intrigues, notamment autour de Susie, sont un poil prévisible, elles restent variées avec une impressionnante variété de décors qui aboutit au climax de fin de saison et cette apparition sous-marine du plus bel effet.

La série reste confidentielle comme les faits qu’elle relate, pourtant on aime à croire qu’il se passe un pan de l’Histoire sans que l’on s’en aperçoive. Project Blue Book gagne en épaisseur, perd un peu en crédibilité mais elle reste tout a fait pertinente dans ce qu’elle souhaite raconter. IL manque quelques personnages qui gravitent autour de nos héros pour que la série prenne l’ampleur nécessaire.

Petite vidéo sur cette fin de saison :