Podcast : Que vaut Locke and Key, Katy Keene, High Fidelity, la saison 2 de Manifest ?

Posted on

The Last Ship n’est pas un projet récent. Commandée en 2012 par TNT, la série produite par Michael Bay fut repoussée de quelques mois pour atterrir en ce beau mois de juin, ce qui n’est jamais une bonne indication quant à la qualité de l’oeuvre. Et The Last Ship ne sera pas l’exception à cette règle. Lire +…