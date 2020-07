Le podcast et les livres audios nouvelle génération avec l’application Sybel

Alors que Majelan cherche toujours comment décoller, voici une application, Sybel, qui veut s’imposer dans le domaine des podcasts de fiction.

Côté podcast, on sait tous que vous écoutez de jour comme de nuit notre podcast Serial Causeurs, véritable émission de conseils sur les séries à voir ou à éviter. Mais côté fiction audio, c’est autre chose. Si on pense sérieusement à vous proposer une fiction décalée sur le monde des séries bientôt, il y a des équipes partout en France qui, plutôt que de se réunir pour débattre, se réunissent pour offrir des heures de fictions et nous plonger au cœur de l’heurs histoires.

Les fictions audio sont vieilles comme le monde mais l’explosion des podcasts il y a quelques années a permis une émergence de nouveaux talents et de nouvelles formes de narration. Sybel est une application fonctionnant comme Netflix,

Cette application de livres audios 2.0, élue Meilleure App « Média de divertissement » au Trophée des Apps 2019, propose des fictions pour tous les goûts entre thriller, jeunesse et comédie.

La dernière nouveauté est une fiction pour enfants intitulée Change les règles. Elle est produite par Sybel et Studio Bloom. Le sujet aurait pu être tabou mais la fiction parlera tout simplement des premières règles avec l’histoire de Tiphaine une élève de 4e très populaire, qui fait face aux réflexions misogynes de son prof et des garçons de sa classe. Les moqueries des filles, et la honte éprouvée la poussent à imaginer une vengeance…Change les règles est une fiction de 4 épisodes de 12 minutes réalisée par Carole Cheysson et Perrine Dard.

L’application Sybel passe en payant désormais. Les questions qui se posent sont évidemment celles sur l’offre payante et sur un contenu que beaucoup de personnes et d’adeptes de podcasts pensent gratuites.

Sybel propose du contenu venus de radios ou de podcasts indépendants mais leurs propres productions sont la valeur ajoutée de l’application de fictions. On peut écouter Touki, oeuvre du youtubeur PV Nova ou encore Never Again, le documentaire des studios BoxSons co-fondé par Pascale Clark sur les Etats-Unis et leurs armes.

La portée éducative est aussi bien présente sur Sybel avec Ré-inventer le Monde qui regroupent des témoignages de jeunes du monde entier sur les problématiques climatiques qui les touchent.

Ce sont donc des productions inédites d’un côté et également une sélection de contenu pour un catalogue riche sélectionné par la rédaction de Sybel. Les recommandations sont également possibles donc pas de panique pour trouver le podcast qu’il vous faudra. A l’instar de Majelan, Sybel récupère du contenu mais avec toujours l’accord des producteurs contrairement à l’application de Matthieu Gallet qui s’est vu au centre d’une polémique. Doit-on signer des accords de distribution sur les podcasts. Le podcast est une forme audio qui se retrouve sur des dizaines d’agrégateurs de flux avec plus ou moins d’accords tacites.

La co-fondatrice de Sybel, Virginie Maire veut « disposer de 80% de catalogue et 20% de créations originales ». Et côté public ? Si la plateforme a déjà intéressé un million d’utilisateurs avec 30% d’enfants, ils sont surtout là en soirée. Le podcast, alternative au bon vieux livre avant de dormir ?

Après avoir levé 5 millions d’euros en 2019, Sybel continue sa croissance avec son offre payante à 4.99 euros par mois. A voir les commentaires sur l’application, l’offre payante n’a pas encore une bonne réputation mais c’est une habitude à prendre car tout contenu ne peut être gratuit. On parle de fictions donc il y a des comédiens, des techniciens, des scénaristes, des réalisateurs et des monteurs pour offrir des fictions impeccables. Si toute offre doit proposé son propre modèle économique suivant les besoins, l’offre et la demande sont encore en pleine discussion pour savoir si le podcast est un nouvel art à part entière et si, comme tout art, une économie doit s’installer.

Sybel est une application disponible sur sybel.co, sur Google Play et l’App Store.