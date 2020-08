Nouveau tome pour Les enquêtes polar de Philippine Lomar

C’est là maintenant tout de suite qu’est sorti le 5e tome des aventures de Philippine Lomar, jeune rouquine étudiante, détective privée à ses heures perdues.

Pourquoi je parle de cette BD ? Et bien parce que, une fois n’est pas coutume, je vais parler d’une production locale, avec des artistes locaux : à savoir, des gens d’Amiens.

La BD est éditée aux éditions de la Gouttière, maison d’édition amiénoise, racontée et dessinée par Dominique Zay (auteur), Gred Blondin (dessinateur) et Dawid (storyboarder ? Coloriste ? Au moment où j’écris l’article, je n’ai pas encore réussi à savoir)

Philippine, donc, rencontre par hasard une jeune camerounaise, à la recherche de son grand frère, disparu, alors qu’ils étaient partis pour retrouver leur oncle, installé à Amiens. Démarre ensuite une enquête passionnante, à la recherche de l’oncle et du frère, nous emmenant dans les tréfonds du business autour des migrants, esseulés et prêts à tout pour survivre.

L’histoire est très convaincante, plutôt orientée adolescents, mais tout à fait prenante pour les adultes qui aiment lire des BD.

Le travail de reconstitution dessinée de la ville d’Amiens est très beau, et on se surprend à rester et analyser les cases figurants les endroits que l’on reconnaît, pour les avoir traversé régulièrement : ici la mairie d’Amiens, là son hippodrome, là-bas, la Maison de la Culture. Bref, des lieux et architectures qui parleront aux amiénois, de passage ou réguliers et qui donneront envie aux lecteurs non amiénois d’arpenter les rues de la ville pour retrouver là où l’enquête de Philippine l’a menée.

Les personnages sont très marquants, parfaitement maîtrisés, également, et très expressifs, les rendant tous très attachants ! L’aventure est raconté avec simplicité et humour, nous permettant de passer un très bon moment, et de courir à la librairie la plus connue d’Amiens pour y acheter les 4 précédents tomes.

Le seul petit défaut qu’on pourrait trouver en lisant cette aventure, c’est que… ça passe beaucoup trop vite !

La BD est disponible dans les librairies d’Amiens, mais aussi sur Amazon, pour ceux qui habitent trop loin, bien entendu 🙂