Mystery Men, édition anniversaire pour ce film de super-héros

Les super-héros ont connu leur heure de gloire bien avant le succès durable de Marvel Studios puisqu’avec Mystery Men, le genre proposait son ultime hommage aujourd’hui édité dans une copie remasterisée chez L’Atelier d’Image.

Depuis Superman de Richard Donner en 1978, le super-héros au cinéma a eu des fortunes diverses. Si Batman par Tim Burton et celui de Bruce Timm et Paul Dini ont montré la suprématie de DC à l’époque sur les écrans, il y a eu une ribambelle de super-héros comme Meteor Man ou Ma super ex dans les originaux ou encore la montée en puissance des X-men par Fox.

Mais un film a osé détourner les codes et offrir une bande de bras cassés. Ben Stiller en tête, cette bande s’appelait les Mystery Men.





C’est en 1999 que Kinka Usher réalisera son unique film. Comédie adaptée du comics de Bob Burden, éditée chez Dark Horse Comics, Mystery Men réunit entre autres, Ben Stiller, William H. Macy, Hank Azaria et Greg Kinnear.



A l’occasion de son 20è anniversaire, le film s’offre une excellente édition chez L’Atelier D’image. Beaucoup de bonus permettent de remettre le film dans un contexte assez méconnu. Spider-Man n’avait pas encore explosé chez Sony, les X-Men se sentaient poussés des ailes et le genre n’avait pas été encore détourné véritablement.

Nous voilà donc dans la ville de Champion City lorsque Capitaine Admirable, le héros de la ville, est fait prisonnier par son ennemi mortel, Casanova Frankenstein. Une équipe de super-héros s’improvise pour tentait de se faire connaitre et libérer Capitaine Admirable.

Passons sur les costumes qui sont à mi-chemin entre le cosplay improvisé et le look des 70s, les Mystery Men vont tout faire pour être les nouvelles mascottes de la ville. La parodie se veut relativement sage au niveau des codes, c’est surtout dans l’ambiance générale que le film se démarque. Mystery Men prend l’allure du film de potes où la bonne humeur prend le pas sur le reste. Les blagues sont faciles mais la bonne humeur parcourt le métrage de bout en bout.

Flop à sa sortie, Mystery Men est rapidement devenu culte après son arrivée en vidéo devenant le film qui ose proposer une comédie singulière, assumée du genre.

L’édition comporte un commentaire audio du réalisateur de l’époque, un documentaire promo, des scènes coupées mais aussi un retour récent sur la fabrication du film. Toujours intéressant de voir le regard contemporain des artisans sur le travail de l’époque.