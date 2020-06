Les meilleures séries de la saison 2019/2020 : bilans individuels de Tom, Maxime, Stéphane, Arnaud, Nick et Marina

Stéphane cause dans Serial Causeurs – Twitter

ce fut dur et douloureux, un véritable casse-tête mais j’y suis arrivé :

– TOP 5 de la saison

Evil (CBS): les King sont de retour avec une série qui aurait pu être casse-gueule mais qui, entre leurs mains, se transforme en or. Et en cauchemars et autres crises d’angoisse. Le monde actuel selon les King n’est pas rose du tout et le Mal est partout, sous toutes les formes et ils ne font que braquer la lumière là où on aurait préféré que cela reste dans l’obscurité. Terrifiant, intelligent et fascinant.

The Great (Hulu) : quel petit miracle ! Drôle, impertinent, violent, absurde, intelligent, la série est un bijou porté par une écriture fine, sensible, moderne et résolument amoureuse. Mais The Great ne serait rien sans les jeux transcendés d’Elle Fanning et Nicholas Hoult, qui s’en donnent à coeur joie. Ils sont extraordinaires. La série est majestueuse.

Parlement (France TV) : la France a un incroyable talent européen et il s’appelle Parlement. La série nous plonge avec délice dans la vie politique européenne avec intelligence, avec humour, un sens de l’absurde assez pointu et des dialogues savoureux. C’est drôle, c’est émouvant, c’est drôle, c’est fin et ça se savoure sans fin. Très très belle réussite.

For All Mankind (Apple TV+) : Ronald D. Moore repart pour l’espace en réécrivant la conquête spatiale. C’est la surprise de l’année. Je l’attendais (énormément) et j’étais surpris (énormément) de sa qualité, de sa tenue, de ses ambitions, de sa profondeur. Il me tardait chaque semaine de me jeter sur mon épisode. Elle est passée un peu sous les radars à cause de The Morning Show, sortie en parallèle et pourtant, c’est la meilleure série d’Apple TV+. Elle mérite d’être vue et appréciée à sa juste valeur.



Normal People (BBC3/Hulu) : quelle oeuvre délicate…je n’ai pas les mots pour décrire ce que m’a fait vivre Normal People. C’est beau, sensible, douloureux, émouvant, humain. La série m’a bouleversée et mon petit coeur ne s’en est toujours pas remis.

Je m’excuse auprès de Succession (HBO), Trying (Apple TV+), This Is Us (NBC), New Amsterdam (NBC), Lâcher Prise (CBC), High Fidelity (Hulu), Gentefied (Netflix), Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC), Watchmen (HBO) et Undone (Prime Video). Elles sont toutes en 6e position de mon TOP5.

– TOP 3 des séries « revisionnées » de la saison

Lost (ABC) : premier rewatch en 10 ans à l’occasion des 10 ans de la fin et fichtre, quel chef d’oeuvre. C’est une grande cette série ! Prêt de 16 ans après ses débuts, elle est toujours aussi actuelle, passionnante, addictive, émouvante et sacrément bien fichue. Elle n’a pas pris une ride contrairement à moi.

Lodge 49 (AMC) : La saison 2 s’est terminée en octobre 2019, je me suis démené sur les réseaux pour #RenewLodge49 mais rien n’y a fait. Donc je me suis refait les 2 saisosns, les 20 épisodes et pfiou, que c’est magique ! Cette oeuvre, que nous sommes une poignée à avoir vu, est magique ! C’est un joyau qui brille de mille feux, de mille énergies et vous donne envie de croquer la vie et de faire de la métaphysique !

The LA Complex (The CW) : ça fait plus d’un an que la série traîne sur mon ordi. Ratée (comment ? pourquoi ?) lors de son passage à la télévision en 2012, je me suis donc attaqué à elle en 2020 et que j’ai bien fait. Cette petite série canadienne signée Martin Gero (coucou l’équipe Stargate) est une belle surprise. Elle explore les sombres affres d’un Hollywood lumineux avec un fun et une noirceur assez cruelle. C’est addictif et vraiment bien vu.

-Les 3 chaines ou plateformes qui ont marqué la saison :

Hulu, Apple TV+ et HBO. Ces plateformes et chaîne (qui va avoir sa plateforme HBO Max) prennent des risques et cela se ressent. Elles offrent des oeuvres riches, complexes, audacieuses (tout n’est pas bon, hein, y a quelques ratés (coucou RUN, See, Defending Jacob !)) qui font du bien à l’âme et me rappellent pourquoi j’aime autant être sériephile